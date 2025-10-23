Mất 150 tấn khoai vì tin đồn

Ba LanÔng Piotr, 68 tuổi, mất hết 150 tấn khoai tây vừa thu hoạch vì một tin đồn trên mạng xã hội.

Tin giả lan truyền trên mạng xã hội Ba Lan ngày 12/10 nói ông Piotr ở làng Dąbrowica, vùng Podkarpacie không bán được khoai nên cho bất kỳ ai đến ruộng tự lấy.

Hàng trăm người mang theo bao tải đã kéo đến. Một số được cho là đã lấy hàng chục tấn.

Hiện chưa rõ ai là người tung tin đồn. Trong video do cổng thông tin Nowiny24 đăng tải nhiều người nói họ đọc được tin "một nông dân đổ đi 150 tấn khoai không bán được" và "bảo ai muốn thì cứ lấy".

Rất đông người dân ở vùng Podkarpacie, Ba Lan mang xe đến lấy khoai tây, hôm 11/10. Ảnh: Nowiny24

Ngày 13/10, ông Piotr ra đồng kiểm tra và phát hiện số khoai đã biến mất. "Tôi 68 tuổi và chưa từng thấy chuyện như vậy. Nó như một cơn ác mộng", ông Piotr nói. Ông không sống tại làng, cuối tuần đó gia đình có tiệc nên chỉ phát hiện sự việc vào thứ 2.

Ông kể một người đã đến xin lỗi vì trót a dua theo đám đông và lấy hai túi khoai nhưng "có những người đã lấy hàng chục tấn".

Theo truyền thông địa phương, ông Piotr đã canh tác trên cánh đồng này 25 năm. Ông chưa báo cảnh sát, hy vọng mọi người nhận ra đây là tin giả và trả lại khoai tây.

Minh Phương (Theo Odditycentral)