Mất 10 tháng để bật một đèn giao thông

MỹThủ tục hành chính liên quan đến cấp thành phố khiến đèn giao thông ở ngã tư thuộc hạt Fresno, California, mất gần một năm để đi vào hoạt động.

Trong 10 tháng, tín hiệu giao thông tắt ngúm tại một ngã tư đông đúc ở phía đông nam Fresno - các cột đèn và đèn đã được lắp đặt nhưng không hoạt động. Các lái xe phải chờ đợi tại các biển báo dừng tạm thời trên đường Fowler và Olive để vào cao tốc 180.

"Toàn bộ cơ sở hạ tầng vẫn chưa sẵn sàng cho đến gần đây", giám sát viên hạt Fresno, Nathan Magsig, người đại diện cho khu vực, cho biết. "Chúng tôi đã thấy một số cột đèn được chôn xuống đất, dường như đã ở đó nhiều tháng trước khi chúng tôi thấy toàn bộ ngã tư hoàn chỉnh".

Đèn giao thông bị bịt kín trong nhiều tháng trước khi đi vào hoạt động vào đầu tháng 10. Ảnh: GV Wire

Việc lập kế hoạch cho dự án mất nhiều năm, bao gồm việc mua đất, đảm bảo quyền đi lại và mua sắm thiết bị. Hồ sơ của quận cho thấy việc phê duyệt kỹ thuật sơ bộ đã bắt đầu vào năm 2018. Việc chặt cây, xin đất và quyền đi lại, cùng với thiết bị đã làm tăng thêm chi phí.

Mặc dù đèn tín hiệu là một dự án của hạt, thành phố Fresno cần phải ký duyệt cuối cùng, và hạt phải xây dựng theo tiêu chuẩn của thành phố.

Ông Magsig cũng cho biết việc lập kế hoạch lắp đặt tín hiệu giao thông tại ngã tư lẽ ra phải được thực hiện từ hơn một thập kỷ trước, khi cao tốc 180 được mở rộng về phía đông.

Ngã tư giữa đường Fowler và Olive có đèn giao thông sau nhiều năm chỉ có biển báo dừng. Ảnh: Fresno Bee

Các chủ doanh nghiệp địa phương cho biết sự khác biệt rõ rệt. Hank Bocchini Jr., người có gia đình sở hữu sân golf Hank’s Swank gần đó, cho biết việc ra khỏi lối đi trước nhà đã trở thành một canh bạc hàng ngày: "Có những lúc chúng tôi thậm chí không thể rời đi. Giờ đây, giao thông đã thông thoáng hơn".

Dữ liệu gần đây đã chứng minh cho trải nghiệm của ông. Theo báo cáo mới của Streets Are For Everyone, trong 2021-2023, các vụ vi phạm giao thông tại Fresno đã khiến 55 người tử vong và 153 người bị thương nặng.

Trung bình, mỗi năm có 18 người thiệt mạng và 51 người bị thương nặng, khiến hạt này dẫn đầu các hạt lớn hơn của California về tai nạn liên quan đèn giao thông và các ngã tư.

Ngã tư giữa đường Fowler và Olive với biển báo dừng, tháng 10/2023. Ảnh: Google Maps

Một công trình lắp đặt đèn giao thông khác cách đó chỉ 2,4 km, tại đại lộ Temperance và McKinley, chỉ mất ba tháng từ khi cắm mốc đến khi khởi công.

Lý do cho sự khác biệt rõ rệt này là gì? Dự án đó hoàn toàn nằm trong phạm vi thành phố và được quản lý bởi một nhà thầu xây dựng tư nhân. Nhờ việc cần đến ít sự chấp thuận hơn, mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn nhiều.

