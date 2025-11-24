Mắt 10/10 mới thấy lỗi trong chiếc xe buýt ở Anh

Bức tranh này nhìn thì tưởng bình thường như sáng chủ nhật ra chợ mua bó rau, nhưng thực ra lại ẩn giấu một pha lỗi sai khó đỡ.

Cảnh bên trong xe buýt rất chill: người thì ngắm phố xá, người đọc báo, người ngồi suy tư như đang hồi tưởng mối tình đầu. Mọi thứ trông yên bình đến mức đáng nghi.

Nhìn kỹ xíu thôi là thấy ngay có gì đó sai: các chi tiết được vẽ chuẩn chỉ, gọn gàng, nhưng đâu đó lại lộ ra một lỗi cực tinh vi khiến ai lỡ mất là auto "quê nhẹ". Đây chính là lúc để chứng minh bạn thuộc hội não nhanh như Wi-Fi mạnh, hay chỉ đang lơ mơ như xe buýt chạy buổi trưa.

Nói chung, xem tranh này là vừa thư giãn, vừa khởi động não - kiểu giải trí nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến bạn bật cười "Ủa? Thiệt luôn hả?".

Giờ thì... nhìn kỹ lại lần nữa và thử xem bạn có soi ra lỗi sai chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)