Mất 1,8 tỷ đồng vì cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

TP HCMBà Hồng nghe điện thoại của người xưng là cán bộ công an, đề nghị vào link cập nhật thông tin cá nhân, sau đó phát hiện mất 1,8 tỷ đồng trong tài khoản và thẻ tín dụng.

Ngày 29/3, các nghi can lấy tiền của nạn nhân là Nguyễn Đức Vương Trọng, 33 tuổi, Nguyễn Tùng Dương (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Thắng (22 tuổi) bị Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hữu Thắng Dương, Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, cảnh sát nhận được trình báo của bà Hồng (ngụ TP Thủ Đức) cho biết nhận cuộc gọi từ người xưng là công an, đề nghị cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Người này kết bạn với bà qua Zalo để hướng dẫn cách làm.

"Cán bộ công an" sau đó gửi cho bà một đường link, bảo bấm vào tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân (họ tên, số CCCD...). Một lúc sau, bà nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tài khoản ngân hàng thì nghi ngờ, nên không nhắn trả lời nữa. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát phát hiện số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của nạn nhân đã bị nhóm tội phạm ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau. Riêng thông tin thẻ tín dụng của bà Hồng bị Trọng, Dương và Thắng sử dụng đi mua sắm online.

Tại cơ quan điều tra, Trọng và đồng phạm khai từ tháng 10 năm ngoái, thông qua hội nhóm trên mạng, họ quen một số người trong đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm tội phạm này chuyên giả cảnh sát, cán bộ VKS, nhân viên ngân hàng... gọi điện lừa các nạn nhân cài đặt ứng dụng có chứa mã độc, để chiếm quyền điều hành.

Đối với tiền trong ngân hàng của nạn nhân, nhóm tội phạm sẽ chuyển đến nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Thông tin thẻ tín dụng sau khi chiếm được, họ cung cấp cho những người ở Việt Nam như nhóm Trọng để sử dụng thanh toán mua hàng trên các trang thương mại điện tử, sau đó mang bán rẻ, chuyển lại tiền cho chúng để hưởng hoa hồng 10%.

Đối với thẻ của bà Hồng, Trọng đã đặt online mua 6 điện điện thoại hết 194 triệu đồng. Sau khi lấy hàng, cả bọn bán lại với giá 175 triệu đồng. Nhóm này chuyển cho băng tội phạm ở Campuchia 129 triệu, phần còn lại chia nhau.

Cảnh sát xác định, Trọng và đồng phạm đã chiếm đoạt nhiều tiền của các nạn nhân khác và đang mở rộng điều tra.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tiếp cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của các băng tội phạm bằng chiêu giả công an, tổng đài viên, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng cập nhật dữ liệu dân cư hoặc sửa thông tin sai".

"Người dân không làm việc, cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại", Công an TP HCM cảnh báo.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi