Masuto tung loạt ưu đãi dịp Tết Nguyên đán

Người tiêu dùng có cơ hội mua sắm đồ gia dụng với giá ưu đãi, tham gia vòng quay may mắn và nhận những phần quà hấp dẫn.

Masuto, thương hiệu đồ gia dụng thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Gia Vũ, triển khai "Vòng quay sum vầy - Lộc đầy gian bếp", kết hợp ưu đãi mua sắm và quay thưởng với tổng giá trị quà tặng gần 400 triệu đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 1/1 đến hết 25/2, áp dụng cho các đơn hàng mua sản phẩm Masuto trên toàn quốc.

Theo đại diện doanh nghiệp, chương trình được xây dựng dựa trên những thay đổi trong hành vi tiêu dùng dịp Tết, khi nhiều gia đình không chỉ có nhu cầu nâng cấp thiết bị gia dụng mà còn chú trọng làm mới, sắp xếp lại gian bếp.

"Việc kết hợp ưu đãi mua sắm và hoạt động quay thưởng là cách giúp người tiêu dùng có thêm động lực đưa ra quyết định mua hàng, đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố giá trị và trải nghiệm", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Masuto tung ra loạt ưu đãi giảm giá và quà tặng dành cho người tiêu dùng.

Giải đặc biệt là iPhone 17 Pro Max 256GB; 3 giải Nhất, mỗi giải là một chỉ nhẫn tròn trơn vàng 9999. Ngoài ra, hàng trăm phần quà gia dụng như máy hút bụi không dây Masuto MSClean, máy sấy tạo kiểu tóc Masuto 5in1 cũng được trao cho các khách hàng may mắn. Các phần thưởng được lựa chọn dựa trên thói quen tiêu dùng phổ biến, hướng tới tính thiết thực thay vì mang tính trưng bày.

Song song với hoạt động quay thưởng, Masuto triển khai nhiều chính sách ưu đãi trực tiếp cho khách hàng. Theo đó, người tiêu dùng có cơ hội nhận voucher giảm giá lên tới 50%, cùng các chính sách trợ giá cho một số sản phẩm bếp chủ lực như: nồi cơm điện, nồi hấp, máy làm sữa hạt. Một số dòng sản phẩm khác, trong đó có máy hút bụi, được áp dụng mức ưu đãi dành cho khách hàng mới. Tất cả đơn hàng đều được miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm trong giai đoạn mua sắm cao điểm.

Masuto cho biết, yếu tố minh bạch được đặt lên hàng đầu trong quá trình triển khai chương trình. Sau khi mua sản phẩm, khách hàng chỉ cần quét mã QR trên thiệp trong mỗi đơn hàng để nhận mã dự thưởng qua Zalo OA Masuto trong vòng vài giây. Hoạt động quay số được tổ chức công khai thông qua livestream trên fanpage của thương hiệu vào các ngày 16/1, 6/2 và đợt cuối vào 7/3, sử dụng phần mềm quay số ngẫu nhiên. Lịch trình và thể lệ được công bố trước nhằm đảm bảo tính minh bạch cho người tham gia.

Các thiết bị gia dụng của Masuto giúp việc nội trợ trở nên đơn giản, gọn nhẹ và tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh các hoạt động ưu đãi, Masuto ra mắt TVC Tết với thông điệp "Nhẹ tay bếp núc - Trọn vẹn phút sum vầy". Thước phim không chỉ khắc họa hình ảnh người nội trợ hiện đại mà còn phản ánh nhịp sống tất bật cuối năm của nhiều gia đình khi việc chuẩn bị Tết cần sự chu toàn nhưng không nên trở thành áp lực.

Các thiết bị gia dụng xuất hiện như những trợ thủ thầm lặng, giúp việc bếp núc nhẹ nhàng hơn để mọi thành viên có thêm thời gian dành cho nhau. Theo đại diện doanh nghiệp, thông điệp này phản ánh định hướng đồng hành cùng gia đình Việt thông qua các giải pháp gia dụng giúp tối ưu thời gian và công sức trong sinh hoạt hàng ngày.

