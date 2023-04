Masters tăng quỹ thưởng

MỹNgày 8/4, sân Augusta National thông báo ngân sách thưởng 18 triệu USD cho Masters 2023, do họ độc quyền chủ trì từ 1934.

Mốc tài chính mới cao hơn ba triệu USD so với kỳ đấu 2022. Năm ngoái, Scottie Scheffler lĩnh 2,7 triệu USD khi vô địch với điểm -10. Năm nay, chủ cup và chiếc "Green Jacket" sẽ ẵm 3,24 triệu USD. Kỳ khai trương 1934, nhà vô địch được chỉ 1.500 USD - mức này áp dụng suốt tám kỳ sau đó.

Tính tổng tiền thưởng tại Masters, Tiger Woods hiện lĩnh nhiều nhất với 9,588 triệu USD, từ lần vô địch 1997 đến cán đích thứ 47 vào năm ngoái.

Woods mừng sau khi ghi birdie trên hố 15 vòng 2 Masters 2023 ngày 8/4. Ảnh: The Masters

Bên cạnh Masters, bộ tứ major còn US Open, PGA Championship và The Open. So quỹ thưởng 2022 trong nhóm giải danh giá, US Open đứng đầu với 17,5 triệu USD, kề sau là Masters với 15 triệu USD, trong khi hai major còn lại đồng mức 14 triệu USD.

Năm nay, chỉ Masters công bố quỹ thưởng do đứng đầu lịch tổ chức. PGA Championship 2023 sẽ diễn ra vào tháng 5, US Open tháng 6, The Open tháng 7.

Masters kỳ này dở dang vòng 3. Scheffler vẫn ít khả năng bảo vệ ngôi vô địch khi đạt điểm giải -3 sau 12 hố, còn đỉnh bảng đến -13 thuộc về Brooks Koepka mới qua sáu hố.

Kề sau Koepka là hai bạn cùng nhóm, gồm Jon Rahm -9 và đấu thủ nghiệp dư 23 tuổi Sam Bennett -6. Với cục diện này, Bennett, sinh viên sắp tốt nghiệp đại học Texas A&M, có cơ hội thắng khi đang đà phong độ cao. Sự kiện dự kiến hạ màn sáng mai 10/4 theo giờ Hà Nội.

Nếu Bennett đăng quang, phần vô địch 3,24 triệu USD sẽ dồn cả vào cho á quân vì Ban tổ chức không thưởng cho golfer nghiệp dư. Qua điều lệ giải, họ cũng đã chặn cả khả năng Bennett tuyên bố lên chuyên nghiệp trước vòng cuối để có thể lĩnh tiền. Và như thế, Augusta National không áp dụng ngưỡng tiền thưởng 1.000 USD theo quy chế xác định vị thế nghiệp dư (amateur) trong luật golf chung.

Lịch sử Masters từ 1934 chưa từng ghi nhận amateur lên ngôi vô địch. Thực tế đã có "trường hợp suýt thành công", tại kỳ đấu 1956, khi Ken Venturi chiếm đỉnh bảng sau vòng 3 nhưng cuối cùng về nhì, cách sau chủ cup Jack Burke Jr chỉ một gậy. Năm ấy, Burke lĩnh 6.000 USD.

Quốc Huy