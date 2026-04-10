Masters - nơi giới siêu giàu thể hiện đẳng cấp

MỹHàng nghìn chuyên cơ, dịch vụ xa xỉ và trải nghiệm cá nhân hóa biến sự kiện major đầu tiên trong năm của làng golf trở thành sân chơi của giới thượng lưu.

Jon Rahm, Tiger Woods, Phil Mickelson, Rory McIlroy (từ trái qua phải) đều từng là nhà vô địch giải golf danh giá The Masters. Ảnh: Irish Sun

Cảnh tượng quen thuộc mỗi mùa Masters không bắt đầu trên sân golf, mà thành hình ngay ở bãi đỗ máy bay Augusta Regional. Hàng loạt chuyên cơ riêng xếp thành hàng dài, tạo nên một "bãi đỗ xa xỉ" hiếm thấy.

Theo ước tính, khoảng 4.000 máy bay cá nhân, từ khắp châu Âu, Mỹ và Trung Đông, sẽ đổ về Augusta trong tuần lễ diễn ra giải Masters. Lượng chuyên cơ quá lớn khiến sân bay địa phương không thể đáp ứng, buộc phải hình thành một hệ sinh thái dịch vụ riêng để phục vụ nhóm khách đặc biệt này.

Nhiều hành khách khách còn đưa những yêu cầu mang tính cá nhân cao, chẳng hạn máy bay có đủ chỗ để mang theo bộ gậy riêng. Chi phí cho những chuyến bay này không hề rẻ. Một hành trình khứ hồi trung bình bằng có giá khoảng 15.000 - 18.000 USD, trong khi các dòng máy bay lớn, giảm tiếng ồn, nhiều tiện ích khi đang bay có thể vượt mức giá 30.000 USD.

Ngoài ra, phí đỗ máy bay tại Augusta cũng tăng mạnh trong dịp giải Masters, dao động từ 150 đến 4.000 USD tùy kích cỡ máy bay và thời gian lưu trú. Đây được xem là mức giá "dễ chịu" so với những sự kiện lớn khác như Super Bowl, nơi chi phí có thể lên tới 20.000 USD cho mỗi lần hạ cánh.

Để tránh phí cao, một số CĐV chọn bay đến sớm vài ngày trước giải và rời đi ngay sau khi sự kiện kết thúc. Với họ, giải Masters không chỉ là bốn vòng đấu, mà là kỳ nghỉ kéo dài tới 10 ngày, kết hợp tham dự các sự kiện bên lề như Par 3 Contest hay giải nghiệp dư nữ Augusta National.

Sân đỗ máy bay tại Augusta trong dịp diễn ra Masters 2025 Bãi đỗ máy bay tại Augusta dịp diễn ra Masters 2025.

Nếu sân bay Augusta quá tải, một số chuyên cơ sẽ phải chuyển hướng sang các sân bay lân cận như Daniel Field, nơi có quy mô nhỏ hơn và mức phí "dễ chịu" hơn. Trong những tuần gần đây, việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến nhiều sân bay rơi vào tình trạng quá tải, hành khách phải xếp hàng chờ đợi hơn 4 tiếng mới có thể nhập cảnh.

Điều đó khiến một số nhóm lựa chọn bay chung bằng chuyên cơ riêng. Dĩ nhiên chi phí sẽ tăng, nhưng bù lại là thời gian. Thông thường, khách bay chuyên cơ chỉ cần đến trước 5 - 10 phút vì các thủ tục, giấy tờ hầu hết đã được kiểm tra và hoàn tất từ trước. Kể từ khi LIV Golf ra đời, lượng khách từ khu vực Trung Đông tăng lên đáng kể.

NetJets đang xây dựng nhà ga riêng, dự kiến hoàn thành trước Masters 2027. Công trình đang tiến hành giai đoạn đầu tiên, với bản thiết kế có phòng chờ, phòng họp và thêm nhiều vị trí đỗ máy bay. Năm ngoái, NetJets vận hành gần 600 chuyến bay đến và rời Augusta, tăng khoảng 430 chuyến so với năm 2024. Năm nay, con số này có thể lên tới 775 chuyến bay.

NetJets khai trương một nhà ga tư nhân mới tại Augusta phục vụ giải Masters, kể từ năm 2026. Ảnh: Irish Sun

Thiết kế chỗ đỗ không phải mối bận tâm duy nhất của các công ty hàng không, họ còn tìm cách cá nhân hóa trải nghiệm ngay từ trên trời. Một số chuyến bay chuẩn bị sẵn áo vest xanh lá, biểu tượng của giải Masters, đặt trong cabin, hoặc thiết kế đồ ăn theo chủ đề golf như bánh mì xoắn hình gậy putter và bóng. Một trong những dịch vụ được yêu cầu phục vụ nhiều nhất là cocktail Azale, thức uống đặc trưng của giải Masters.

Các đơn đặt chỗ thường xuất hiện từ 6 tháng trước khi giải đấu khởi tranh. Tuy nhiên, vào ngày cất cánh, giới siêu giàu vẫn có thể đăng ký và đến sát giờ.

Hành trình tới Augusta xem golf giờ chỉ là một phần nhỏ trong trải nghiệm xa xỉ. Ở kỳ giải Masters 2026, các gói dịch vụ và tiếp đãi du khách bao gồm lớp học golf, tập phát bóng giờ đẹp tại sân địa phương, thử rượu vang, gặp gỡ các nhà vô địch Masters và ăn tối với đầu bếp riêng. Mức giá cao nhất cho các dịch vụ có thể lên tới gần 220.000 USD.

Khi đã tới Augusta, các dịch vụ cùng bầu không khí "thượng lưu" được nâng tầm. Công ty NetJets tổ chức các sự kiện riêng cho khách hàng, thường có sự góp mặt của các đại sứ thương hiệu như golfer số một thế giới Scottie Scheffler. Trong khi đó, chương trình dịch vụ khách hàng chính thức của giải Masters 2026 đưa ra gói "Private Home Program" dành cho 8 người, với giá khoảng 219.600 USD/tuần.

Theo Sports Business Journal, gói dịch vụ này bao gồm hai căn nhà (khoảng 98.000 USD), hai tài xế riêng (29.000 USD), một nhân viên phục vụ toàn thời gian (13.000 USD), các bữa tối do đầu bếp chuẩn bị (23.500 USD). Ngoài ra, những người mua phương án này sẽ được chơi nhiều vòng golf tại Augusta Country Club, kèm ăn trưa và thuê gậy, tương ứng với con số 13.500 USD.

Giải Masters cũng đưa ra nhiều lựa chọn khác, tùy thuộc nhu cầu, sở thích và mức độ chịu chi của khách hàng. Ví dụ, ban tổ chức đưa ra mức giá khoảng 17.000 USD cho phép vào sâu trong Augusta National trong cả tuần. Tại đây, họ được tiếp cận khu ẩm thực, cửa hàng lưu niệm, khu vườn và quầy bar thể thao.

Với những CĐV là golfer, họ có thể mua gói trải nghiệm cảm giác thi đấu. Không chỉ được vào trong sân, khu vực cao cấp Berckmans Place cung cấp kem, đồ ăn vặt và bánh chanh, họ còn được chơi golf điện tử, mô phỏng các green hố số 7, 14 và 16. Đáng chú ý, vị trí cắm cờ được thay đổi mỗi ngày để giống với sân thi đấu thực tế, gồm cả sự hỗ trợ từ các caddie của Augusta.

Những gói dịch vụ này chỉ tồn tại khi có khách sẵn sàng chi tiền. Thực tế hình ảnh tại sân bay Augusta cho thấy nhu cầu vẫn rất lớn.

Masters là một trong 4 major của làng golf thế giới, bên cạnh PGA Championship, US Open và The Open Championship. Masters diễn ra thường niên vào tháng 4 tại sân Augusta National Golf Club, thuộc bang Georgia, Mỹ. Ra đời từ 1934, giải nổi tiếng với truyền thống lâu đời, cảnh quan tuyệt đẹp và những nghi thức đặc trưng như "Green Jacket" - chiếc áo vest xanh lá - trao cho nhà vô địch. Masters cũng gắn liền với các biểu tượng như hố Amen Corner đầy thử thách và bảng điểm thủ công mang đậm dấu ấn lịch sử. Nhiều huyền thoại như Tiger Woods, Jack Nicklaus hay Arnold Palmer đã ghi dấu ấn sâu đậm tại đây.

Vy Anh