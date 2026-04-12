Masters 2026 trở nên khó lường

MỹVòng 3 nhiều bất ngờ khiến đương kim vô địch Rory McIlroy mất lợi dẫn lịch sử và có thể bị ít nhất 10 ứng viên soán ngôi, trong đó có golfer số một thế giới Scottie Scheffler.

Bước vào vòng 3, McIlroy độc chiếm đỉnh bảng, ở điểm -12 với cách biệt sáu gậy so với vị trí nhì của Sam Burns và Patrick Reed. Đây là kỷ lục dẫn xa nhất sau 36 hố trong lịch sử giải major trên sân Augusta National par72 ở Georgia. Nhưng ở vòng áp chót, McIlroy mất ổn định, thể hiện qua ba bogey, bốn birdie và một double bogey. Kết quả đó khiến điểm số của anh tụt xuống -11.

"Khi mất cảm giác sân, bạn chắc chắn vất vả kiếm điểm", McIlroy chia sẻ sau trận.

McIlroy tỏ vẻ thất vọng ở vòng 3 giải Masters 2026 trên sân Augusta National ngày 12/4/2026. Ảnh: AP

Màn diễn đáng tiếc nhất cho McIlroy xảy ra tại hố 11. Nơi đó, anh ở vị trí thuận lợi, khi đánh từ giữa fairway nhưng bóng sau khi đáp xuống phần trước green lại ngoặt trái rồi lăn vào hồ nước. Sau đó, bóng từ cú gạt, dự kiến ghi bogey, chỉ lắc miệng lỗ rồi văng ra ngoài khiến điểm hố 11 thành double bogey.

Ngược lại, Cameron Young cùng Scheffler đạt điểm -7, Patrick Cantlay và Russell Henley đều -6 trong khi năm người khác được -3 hoặc -4. "Nếu Rory mở ra cơ hội thì ta phải nắm bắt ngay", Young ví von.

Tình hình hiện tại khiến McIlroy không còn chủ động trong cuộc bảo vệ danh hiệu và có nguy cơ phải trao lại Green Jacket cho người khác. Bởi cục diện cạnh tranh ngoài McIlroy và Young đứng T1 (-11) còn chín đối thủ khác nằm trong dải điểm từ -10 đến -6. Hầu hết tên tuổi trong phân khúc đó đều đã vô địch major hoặc PGA Tour, gồm Sam Burns (-10), Shane Lowry (-9), Jason Day và Justin Rose (-8), Scheffler và Haotong Li (-7), Cantlay, Henley, Patrick Reed (-6).

Trước giải, thời tiết được dự báo càng về cuối tuần càng khô ráo hơn. Vì thế, giới chuyên gia đoán bình quân thành tích vòng sẽ càng giảm. Nhưng thực tế lại khác, khi chỉ số đó của ba vòng đã qua đều cải thiện, lần lượt ở mức 74.65, 72.85, 70.63 gậy. Riêng chỉ số 70.63 là bình quân thành tích vòng 3 tốt nhất trong lịch sử Masters.

Sam Burns phát bóng ở hố 11. Ảnh: AP

Masters 2026 sẽ hạ màn vào ngày 13/4 (giờ Hà Nội). Khi đó, nhà vô địch sẽ khoác Green Jacket, ẵm cup pha lê hình hội quán Augusta National cùng khoản tiền thưởng 4,5 triệu USD.

Trong trường hợp ngang điểm ở đỉnh bảng sau bốn vòng chuẩn, ngôi vô địch sẽ được xác định bằng hố phụ theo thể thức "cái chết bất ngờ" (tính thắng thua theo từng hố), như McIlroy và Justin Rose hồi năm ngoái. Cuộc đấu tay đôi đó dự kiến kiểu con thoi giữa hố 18 và hố 10 nhưng McIlroy hạ Rose bằng birdie ngay hố phụ thứ nhất - hố 18.

Ra mắt năm 1934, Masters là sự kiện trẻ nhất trong bộ tứ major golf nam thế giới, sau The Open (1860), US Open (1895) và PGA Championship (1916). Dù vậy, giải khét tiếng kén chọn và giàu truyền thống độc đáo nhất. Trong lịch sử sự kiện này, huyền thoại Jack Nicklaus với biệt danh "Gấu vàng" hiện giữ kỷ lục 6 lần vô địch.

Quốc Huy