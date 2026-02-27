Masterise lập thêm công ty hạ tầng hàng không vốn hơn 40.000 tỷ đồng

Sau hai tuần thành lập, Công ty Hạ tầng Hàng không Masterise tăng vốn điều lệ lên hơn 40.300 tỷ đồng hôm 26/2.

Theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.000 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của công ty này ở mức 40.312 tỷ. Trước đó, Hạ tầng Hàng không Masterise được thành lập ngày 13/2, trụ sở chính tại đường Nguyễn Thị Minh, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise gần đây giảm 32.250 tỷ đồng vốn điều lệ, xuống còn hơn 2.977 tỷ đồng. Mức giảm này bằng đúng vốn điều lệ ban đầu của Hạ tầng Hàng không Masterise.

Phối cảnh sân bay Gia Bình. Ảnh: VGP

Ông Vũ Hoàng Long làm Tổng giám đốc, kiêm đại diện pháp luật của Hạ tầng Hàng không Masterise. Ông Long cũng là đại diện pháp luật tại một doanh nghiệp khác liên quan Masterise là Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise (vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng). Ông được ủy quyền đại diện 30% vốn góp tại công ty này.

Doanh nhân này từng là lãnh đạo tại Sasco, Nhà ga quốc tế Cam Ranh và gần nhất là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn PXL (doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Gelex), trước khi từ nhiệm hồi đầu tháng 2.

Cùng ngày Hạ tầng Hàng không Masterise được thành lập (13/2), một công ty con khác của Tập đoàn Gelex là Hạ tầng Gelex cũng thông qua nghị quyết góp 20% vốn vào doanh nghiệp thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tháng 12/2025, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn đầu tư. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Tại giai đoạn 1, dự án cần số vốn hơn 141.230 tỷ và trên 55.100 tỷ vào giai đoạn 2. Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông và đông bắc Thủ đô.

Công suất dự kiến của sân bay Gia Bình khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa tới năm 2050.

Anh Tú