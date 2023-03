Masterise Homes vinh danh hơn 1.000 môi giới bất động sản

Hà NộiHơn 1.000 nhân viên kinh doanh đến từ 33 đại lý đã tham gia vào sự kiện bất động sản do Masterise Homes tổ chức, hôm 9/3.

Với chủ đề "Written in the stars - Viết nên những vì sao", sự kiện nhằm mục đích vinh danh các đại lý bán hàng của hai dự án Masteri Waterfront và Masteri West Heights. Tại buổi lễ, Masterise Homes ra mắt các đặc quyền, cùng những gói ưu đãi tài chính dành cho các đối tác phân phối và khách hàng. Đồng thời, Masterise Homes cũng công bố ra mắt câu lạc bộ Ngôi sao, với các quyền lợi dành riêng cho đại lý bán hàng.

"Sự kiện này là buổi tổng kết chặng đường 2022 đầy biến động, thách thức, đồng thời tạo động lực để các đại lý và đội ngũ nhân viên kinh doanh sẵn sàng cho lần ra quân sắp tới", đại diện nhà phát triển chia sẻ.

Hình ảnh khách mời tham dự sự kiện kick off của Masterise Homes. Ảnh: Masterise Homes

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc Phát triển Kinh doanh miền Bắc nhấn mạnh vai trò của những đóng góp từ các đại lý và đội ngũ nhân viên kinh doanh, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị đối tác trong giai đoạn tới.

"Chặng đường chúng ta đang đi không phải một năm, hai năm mà sẽ là tầm nhìn dài của rất nhiều năm sắp tới. Masterise Homes sẽ luôn cam kết san sẻ cùng các đại lý phân phối và khách hàng, để đạt được kết quả tốt nhất", ông Hưng nói.

Ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Bắc Masterise Homes chia sẻ định hướng kinh doanh giai đoạn 2023. Ảnh: Masterise Homes

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện chủ đầu tư còn chia sẻ về định hướng kinh doanh, marketing của Masterise Homes năm 2023, nhằm giúp đối tác nắm rõ hơn về các kế hoạch, dự định mới.

Theo đó, đại diện Masterise Homes nhấn mạnh năm 2022 là một năm đầy biến động của nền kinh tế Việt Nam cũng như thị trường bất động sản, nhưng Masterise Homes vẫn tự tin ra mắt hai dự án trọng điểm của khu vực phía Bắc là Masteri Waterfront và Masteri West Heights.

"Nhờ chiến lược đúng đắn, hai dự án đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia kinh doanh, nhà đầu tư và khách hàng tại thị trường khu Đông và khu Tây Hà Nội", vị này cho hay.

Đại diện Masterise Homes trao thưởng cho các đại lý và cá nhân có kết quả kinh doanh tốt. Ảnh: Masterise Homes

Cuối sự kiện, Masterise Homes đã vinh danh các đại lý và cá nhân có thành tích xuất sắc, với những giải thưởng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. 4 đại lý One Housing, Novasky, Liên minh Phú Hưng - New way, Luxe Homes nhận giải "Ngôi sao Platinum".

Hai nhân viên kinh doanh đạt doanh số cao nhất nhận hai giải nhất, mỗi giải là một ôtô Vinfast VF8 trị giá 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, các cá nhân có thành tích xuất sắc cũng nhận được các món quà có giá trị như xe máy điện Vinfast Theon, xe máy điện Vinfast Klara S...

Thu Hương