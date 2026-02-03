Masterise Homes vinh danh các đối tác kinh doanh

Masterise Homes trao giải cho 105 cá nhân và đại lý phân phối tại Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 khu vực miền Bắc, diễn ra ở The Galleria by Masterise Homes, Hà Nội.

Chương trình quy tụ hơn 1.000 người từ gần 50 đại lý, nằm trong chuỗi hoạt động tổng kết năm và định hướng giai đoạn mới của doanh nghiệp. Ban tổ chức cho biết, sự kiện mang chủ đề "Star Nation", lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic, trong đó, thông điệp "Star" đại diện cho nỗ lực cá nhân, còn "Nation" tượng trưng cho tập thể, nhấn mạnh sự liên kết giữa các đại lý và nhà phát triển.

Phần diễu hành "Thế vận hội Star Nation" tại lễ vinh danh ngày 27/1. Sự kiện gồm ba phần, xoay quanh hành trình phát triển của lực lượng kinh doanh và sự đồng hành giữa các đơn vị phân phối. Các tiết mục trình chiếu và dàn dựng tái hiện hình ảnh môi giới như những "vận động viên" trên hành trình chinh phục mục tiêu kinh doanh. Ảnh: Dũng Nguyễn

Đây là năm đầu tiên Masterise Homes tổ chức lễ vinh danh đối tác kinh doanh trên quy mô toàn quốc. Tại khu vực miền Bắc, ban tổ chức trao 27 hạng mục cho 105 cá nhân và tập thể. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là nhóm đối tác có đóng góp lớn về hiệu quả bán hàng cũng như độ phủ thị trường giai đoạn vừa qua.

Tại sự kiện, đơn vị còn công bố định hướng mới, chuyển trọng tâm sang phát triển bền vững. Nội dung này gắn với chiến lược dài hạn, bao gồm mở rộng danh mục sản phẩm và nâng chuẩn vận hành cộng đồng cư dân tại các dự án đã bàn giao.

Khoảnh khắc vinh danh các đại lý chiến lược xuất sắc. Ảnh: Dũng Nguyễn

Năm 2025, Masterise Homes ghi nhận nhiều dấu mốc trong chiến lược phát triển sản phẩm và hệ sinh thái vận hành. Trọng tâm gồm mở rộng danh mục nhà ở theo bộ sưu tập Masteri Collection tại các đại đô thị phía Bắc, đồng thời phát triển dòng sản phẩm Lumière Series ở những khu vực trọng điểm. Doanh nghiệp cũng tiếp tục đầu tư vào phân khúc bất động sản hàng hiệu trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.

Ở mảng vận hành sau bàn giao, hệ sinh thái cư dân được phát triển thông qua các hoạt động cộng đồng tại những dự án đã đưa vào sử dụng. Theo đơn vị, các chương trình này hướng tới việc tăng kết nối cư dân trong khu đô thị.

Doanh nghiệp đồng thời mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng, với định hướng tham gia các dự án quy mô lớn nhằm tăng liên kết vùng như cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đại diện đơn vị cho biết chiến lược này nằm trong lộ trình phát triển dài hạn, song song với mảng nhà ở.

Ông Lê Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Masterise Group phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Dũng Nguyễn

Ông Lê Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Masterise Group cho biết, năm 2025 ghi nhận nhiều thách thức nhưng cũng tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp định hướng tiếp tục duy trì mạng lưới phân phối, đồng thời đẩy mạnh các tiêu chí về chất lượng sản phẩm và vận hành.

Masterise Homes kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy tinh thần của các chuyên viên kinh doanh, đồng thời nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, hướng tới mục tiêu "Kiến tạo trải nghiệm xứng tầm".

Song Anh