Masterise Homes tôn vinh giá trị di sản tại dự án Grand Marina Saigon

Masterise Homes tôn vinh giá trị lịch sử của di sản Ba Son và tiếp nối qua việc ra mắt bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại Grand Marina, Saigon.

Sự kiện chính thức ra mắt căn hộ hàng hiệu Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại tòa Lake, Grand Marina, Saigon diễn ra tại khách sạn JW Marriott Hotel and Suites Saigon, ngày 16/8. Theo Masterise Homes, chương trình đồng thời tái hiện hành trình phát triển và tiếp nối những giá trị lịch sử hơn hai thế kỷ của TP HCM, với thông điệp chủ đạo "Vị thế định di sản".

Tiết mục múa "Khơi dòng di sản" kết hợp cùng thước phim tái hiện dòng chảy lịch sử qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Ảnh: Masterise Homes

Lấy cảm hứng từ di sản hơn 200 năm của Ba Son - cái nôi của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam và một phần ký ức đô thị của Sài Gòn xưa, sự kiện mở màn bằng những thước phim cùng tiết mục múa nghệ thuật, giúp người tham dự hồi tưởng về dòng chảy di sản. Trong kỷ nguyên mới, tinh thần ấy được tiếp nối qua Grand Marina, Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới. Masterise Homes cho biết, dự án không chỉ là biểu tượng kiến trúc khẳng định vị thế chủ nhân, mà còn là di sản truyền đời mang giá trị lâu dài cho thế hệ tương lai.

Tại sự kiện, phần trình diễn của diva Mỹ Linh và con gái - ca sĩ Mỹ Anh được xem là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần tiếp nối di sản giữa hai thế hệ. Điểm nhấn của sự kiện còn đến từ những giai điệu từ ca sĩ Giang Hồng Ngọc - cũng là một cư dân của dự án, cùng những chia sẻ của cô khi trải nghiệm cuộc sống hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon.

Màn song ca của Diva Mỹ Linh và ca sĩ Mỹ Anh được xem là hình ảnh ẩn dụ cho sự tiếp nối di sản giữa hai thế hệ. Ảnh: Masterise Homes

Nằm tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, liền kề cầu Ba Son và cũng là quỹ đất di sản ven sông hiếm hoi còn lại tại phường Sài Gòn (quận 1 cũ), Grand Marina, Saigon sở hữu vị trí đắc địa. Từ đây, cư dân thuận lợi kết nối với ga ngầm Metro Ba Son theo mô hình TOD. Dự án cũng sở hữu tầm nhìn ra sông Sài Gòn, Thảo Cầm Viên cùng địa thế phong thủy.

Ngày 19/8, tháp tài chính Saigon Marina IFC khai trương ngay trong khuôn viên Grand Marina, Saigon, mở ra loạt đặc quyền tiếp cận hệ sinh thái tiện ích đa dạng khác từ mua sắm, giải trí và thương mại - F&B cao cấp cho các cư dân tinh hoa đang sống tại khu căn hộ hàng hiệu.

Khu căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon liền kề tòa tháp Saigon Marina IFC vừa khánh thành, góp phần hoàn thiện diện mạo quảng trường bên sông. Ảnh: Masterise Homes

Căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại tòa Lake hướng tới tầng lớp thành đạt muốn cuộc sống hàng ngày như những kỳ nghỉ sang trọng. Tại đây, chủ sở hữu được chăm sóc và phục vụ theo quy trình đảm bảo tính cá nhân và an ninh cao của Marriott International - tập đoàn bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Hệ tiện ích nội khu 5 sao được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi căn hộ trước khi bàn giao đều trải qua quy trình kiểm định từ Tập đoàn Marriott.

Điểm nhấn của bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu lần này nằm ở chính sách đặc quyền gồm bàn giao đầy đủ nội thất, nhập khẩu từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng, tích hợp các chi tiết như bộ sen tắm Private Wellness với chức năng phun mưa và 5 dải màu ánh sáng trị liệu của Gessi, hệ âm thanh âm trần thông minh Bose DesignMax...

Chủ sở hữu căn hộ Marriott Residences Special Edition còn được tự động nâng hạng thành viên Marriott Bonvoy Gold Elite, tận hưởng loạt đặc quyền tại hơn 7.000 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 130 quốc gia, cùng quyền truy cập vào Onvia - nền tảng chỉ dành cho chủ sở hữu bất động sản hàng hiệu thuộc tập đoàn Marriott International.

Bên trong căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt thực tế tại tòa Lake. Ảnh: Masterise Homes

Masterise Homes cho rằng, ở góc độ đầu tư tích sản, khách hàng ưu tiên phân bổ danh mục vào những tài sản có tính ổn định cao, khả năng giữ giá tốt và giá trị tăng trưởng dài hạn. Theo đó, sản phẩm bất động sản hàng hiệu hội tụ các yếu tố tài sản cốt lõi (core asset) về pháp lý, vị trí lõi trung tâm, không gian sống cùng dịch vụ cao cấp, được bảo chứng bởi thương hiệu quốc tế trở thành chiến lược của giới tinh hoa.

"Căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt hướng tới khách hàng có tài sản ròng cao tại TP HCM, Hà Nội và Việt kiều. Nhóm nhà đầu tư này đặt niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn cùng giá trị khác biệt của dự án so với các sản phẩm hạng sang khác trên thị trường", đại diện Masterise Homes chia sẻ thêm.

Song Anh