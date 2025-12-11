Masterise Homes ra mắt tổ hợp căn hộ cao tầng phía Tây Hà Nội

Sky Tower thuộc dự án Masteri Sky Quarter, gồm hai tòa tháp với các căn hộ hướng công viên - hồ tại phía Tây Hà Nội cùng phong cách sống quốc tế.

Tổ hợp gồm hai tòa tháp cao 16 và 22 tầng, là hợp phần cao tầng duy nhất tại Masteri Sky Quarter với thiết kế hiện đại và hệ tiện ích toàn diện.

Tòa đầu tiên, Sky Tower A cao 16 tầng, nằm tại khu trung tâm Wonder City, sở hữu tầm nhìn rộng hướng công viên và hồ cảnh quan. Tòa còn lại là Sky Tower B cao 22 tầng, nằm gần chuỗi công viên liên hoàn Adventure Park & Athletic Park. 2 tòa tháp nằm ở 2 phía khu đô thị, được chia tách bởi trục đại lộ Ban Mai.

Phối cảnh tòa Sky Tower A. Ảnh: Masterise Homes

Thiết kế các tòa tháp lấy cảm hứng từ ngôn ngữ kiến trúc Art Deco hiện đại với các đường thẳng, mảng kính lớn và chi tiết ánh kim, hướng đến tối ưu ánh sáng lẫn tầm nhìn. Các sản phẩm đa dạng gồm căn studio, một phòng ngủ đa năng, 2-3 phòng ngủ, hai phòng ngủ đa năng cùng căn duplex và penthouse, đáp ứng nhu cầu ở thực cũng như khai thác của nhiều nhóm khách hàng.

Từ tổ hợp căn hộ, cư dân có thể tiếp cận 4 công viên, chuỗi hạ tầng thương mại, trường học và cơ sở y tế trong vài phút di chuyển. Khu vực này dự kiến có thêm 4 tòa văn phòng và thương mại liền kề, tạo thêm nguồn tiện ích và khả năng khai thác cho thuê trong tương lai.

Tầm nhìn panorama từ bể bơi tại tòa Sky Tower A. Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh thiết kế, hệ tiện ích nhiều tầng tạo nên nhịp sống của Sky Tower. Cư dân có thể sử dụng toàn bộ tiện ích thuộc đại đô thị Wonder City, 69 tiện ích của Masteri Sky Quarter và các tiện ích riêng trong khuôn viên tòa tháp.

Ngoài các không gian cộng đồng tại tầng 1 như vườn cảnh quan, vườn nghệ thuật hay vườn kết nối và hệ tiện ích trong nhà, Sky Tower còn tích hợp với hệ tiện ích ngoài trời giữa tầng không. Cụ thể, tầng 3 là bể bơi Sky Pool tầm nhìn vô cực, đường chạy bộ, khu vui chơi trẻ em cùng quầy bar và khu BBQ. Các hạng mục và thiết kế không gian được sắp xếp theo nhiều lớp chức năng, nhằm tăng trải nghiệm sinh hoạt và thư giãn của cư dân.

Mỗi căn hộ được bàn giao với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp. Ảnh: Masterise Homes

Các căn hộ tại dự án được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện của Masteri Collection với vật liệu, cửa, sàn, thiết bị bếp và vệ sinh đồng bộ. Công tác vận hành do Masterise Property Management đảm nhiệm, gồm lễ tân, an ninh, cảnh quan và quản lý tài sản. Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng lựa chọn an cư và tạo điểm nhấn trong nguồn cung nhà ở cao cấp tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án Masteri Sky Quarter gần 13 ha do Masterise Homes phát triển tại khu đô thị Vinhomes Wonder City. Dự án thuận tiện kết nối các trục giao thông huyết mạch của khu vực như đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4 cùng các cây cầu chiến lược. Từ đây, cư dân mất khoảng 15 phút để tới Tây Hồ, khu Ngoại giao đoàn hay khu vực các bộ, ban, ngành mới.

Song Anh