Masterise Homes ra mắt khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place

TP HCMMasterise Homes giới thiệu phân khu cao cấp Masteri Park Place ngày 15/10 với 4 tòa căn hộ, nằm trong khu đô thị The Global City.

Khu Đông TP HCM đang thu hút dòng vốn bất động sản nhờ hạ tầng phát triển và nguồn cung đa dạng. Theo dữ liệu từ Batdongsan, trong quý III, khu vực này nắm giữ hơn 11.800 căn hộ, chiếm 60% tổng nguồn cung toàn thành phố và hầu hết là sản phẩm cao cấp. Dòng sản phẩm này cũng được xem là kênh đầu tư hiệu quả khi mỗi một đồng bỏ ra mua chung cư, nhà đầu tư sẽ thu về ít nhất 3 đồng tiền lãi.

Trong bối cảnh này, Masterise Homes ra mắt Masteri Park Place - phân khu cao tầng tại trung tâm khu đô thị The Global City. Dự án tiếp nối phong cách sống Masteri, đề cao nhịp sống hiện đại cùng giá trị bền vững và trải nghiệm duy mỹ.

Phối cảnh phân khu Masteri Park Place tại đô thị The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Tọa lạc tại trung tâm The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại TP HCM, Masteri Park Place sở hữu lợi thế kết nối. Từ đây, cư dân chỉ mất 5-10 phút để di chuyển đến Thảo Điền, Thủ Thiêm cũ hoặc khoảng 30 phút đến sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Dự án cũng kết nối nhanh với khu vực Bình Dương, Vũng Tàu cũ, Đồng Nai qua hệ thống cao tốc và các tuyến vành đai.

Masteri Park Place còn hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm như vành đai 3, nút giao An Phú, cầu Liên Phường và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng đang dần về đích trong quý IV năm nay.

Masteri Park Place quy tụ hơn 30 tiện ích nội khu và thừa hưởng hệ tiện ích "all-in-one" của The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Dự án còn có hai mặt giáp nước. Một mặt hướng sông, một mặt nhìn ra kênh đào cùng công viên bờ sông, cảnh quan xanh uốn lượn. Lợi thế này mở ra tầm nhìn khoáng đạt, cho phép cư dân sống gần gũi thiên nhiên, từ đó hỗ trợ tái tạo năng lượng và cân bằng nhịp sống giữa đô thị.

Masteri Park Place được quy hoạch 4 tòa tháp với các căn hộ 1 - 4 phòng ngủ, penthouse, duplex, cùng tháp văn phòng hạng sang. Phân khu ứng dụng ngôn ngữ thiết kế "Urban International Living", với không gian cá nhân hóa. Đơn vị phát triển cũng đan xen hệ tiện ích giữa các tòa tháp nhằm tăng tính kết nối cho cư dân.

Masteri Park Place đáp ứng nhu cầu về không gian sống và đầu tư tại khu Đông TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Masteri Park Place còn thừa hưởng hệ tiện ích "all-in-one" của khu đô thị The Global City như công viên bờ sông, công viên vịnh Tình yêu, cầu Ánh trăng và kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á...

Trong bán kính đi bộ, cư dân còn có thể tiếp cận trung tâm thương mại 123.000 m2, trường học quốc tế, khu thể thao, nhà phố thương mại Soho với chuỗi nhà hàng, café, thời trang và văn phòng...

Sự kiện ra mắt Masteri Park Place thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư. Ảnh: Masterise Homes

Masterise Homes cho biết, Masteri Park Place tiếp nối bộ sưu tập phong cách sống Masteri đã phát triển qua những dự án Masteri Centre Point, Masteri Grand View tại TP HCM, hay Masteri Waterfront, Masteri West Heights, Masteri Lakeside, Masteri Grand Avenue tại Hà Nội, Masteri Rivera Danang tại Đà Nẵng.

Về triển vọng đầu tư, dự án được kỳ vọng phát huy những lợi ích khi nằm trong hệ sinh thái đô thị The Global City đã đi vào vận hành. Theo đơn vị phát triển, riêng năm 2024 khu đô thị đón hơn 3 triệu lượt khách tham quan trải nghiệm, trong đó Soho đã có cư dân sinh sống và nhiều thương hiệu F&B, giáo dục, dịch vụ vận hành. Cư dân tại khu nhà phố thương mại này cũng đã nhận bàn giao sổ hồng từ cuối năm 2023.

Khi các phân khu và tiện ích hoàn thiện theo kế hoạch, khu đô thị được kỳ vọng đạt lưu lượng lớn người đến ở, làm việc, học tập - giải trí mỗi ngày, qua đó gia tăng giá trị khai thác và tính thanh khoản cho sản phẩm.

Song Anh