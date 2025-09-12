Masterise Homes ra mắt dự án hạng sang Masteri Sky Quarter

Hà NộiMasterise Homes phát triển dự án Masteri Sky Quarter phía Tây Hà Nội, hướng đến cư dân toàn cầu với thiết kế tối ưu công năng và cảm hứng nghệ thuật đương đại.

Công trình nằm trong khu đô thị Wonder City, thuận tiện kết nối các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4 cùng các cây cầu chiến lược. Từ đây, cư dân mất khoảng 15 phút để tới Tây Hồ, khu Ngoại giao đoàn hay khu vực các bộ, ban, ngành mới.

Đơn vị phát triển dự án cho biết, lợi thế nội khu trung tâm trong Wonder City giúp dự án trở thành nơi hội tụ cảnh quan sinh thái, nhịp sống đô thị và mạng lưới tiện ích.

Phối cảnh Masteri Sky Quarter tại đại đô thị Wonder City. Ảnh: Masterise Homes

Masteri Sky Quarter gồm hai phân khu tầng thấp MultiLex cùng hai tòa căn hộ cao 16 và 22 tầng. Thiết kế tổng thể lấy cảm hứng từ nhiều trường phái nghệ thuật hiện đại. Các đường nét tối giản, cân bằng của phong trào Bauhaus (Đức), những mảng màu tươi sáng theo phong cách của họa sĩ Hà Lan - Piet Mondrian hay tinh thần tự do sáng tạo của Pollock (họa sĩ Mỹ) được lồng ghép vào không gian, vừa phát huy công năng sử dụng, vừa đem lại trải nghiệm thẩm mỹ nhất quán.

Chủ đầu tư kỳ vọng tạo nên không gian sống hiện đại, đồng thời khuyến khích sự gắn kết giữa mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cư dân.

Thiết kế căn hộ hài hòa giữa công năng và nghệ thuật thẩm mỹ. Ảnh: Masterise Homes

Hệ thống 69 tiện ích nội khu được quy hoạch theo ba nhóm chức năng gồm giải trí, thư giãn và nghệ thuật. Từ quảng trường trung tâm, khu thể thao đa năng, vườn dưỡng sinh đến những khu vườn trưng bày sắp đặt, mỗi không gian được thiết kế theo triết lý lấy con người làm trọng tâm, nhằm mang lại nhịp sống cân bằng cho cư dân ở nhiều lứa tuổi.

Dịp này, Masteri Sky Quarter cũng giới thiệu phân khu River Quarter – khối căn hộ tầng thấp đa chức năng MultiLex. Điểm nhấn là mô hình không gian linh hoạt, cho phép cư dân vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê làm văn phòng. Mỗi tầng được bố trí tách biệt nhằm đảm bảo tính riêng tư và hiệu quả vận hành. Từ tầng 3 trở lên, khách hàng có thể lựa chọn các cấu hình căn như một tầng (simplex), hai tầng (duplex) hoặc ba tầng (triplex) để phù hợp nhu cầu sử dụng.

Mô hình căn hộ đa chức năng MultiLex tại dự án. Ảnh: Masterise Homes

Ngôn ngữ thiết kế tại River Quarter tiếp tục khai thác cảm hứng Mondrian qua hình khối cơ bản và gam màu nổi bật, thể hiện triết lý "thẩm mỹ từ công năng". Không gian sinh hoạt cộng đồng được kết nối bằng những điểm nhấn như quảng trường Mondrian, vườn đón tiếp Piet hay vườn cây chủ đề Pixel.

Theo Masterise Homes, tổ hợp cao tầng tại Masteri Sky Quarter là nhóm công trình cao tầng đầu tiên trong Wonder City. Dự án hướng tới cộng đồng cư dân toàn cầu, đồng thời mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng có nhu cầu kết hợp an cư và khai thác công năng thương mại.

Song Anh