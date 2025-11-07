Masterise Homes ra mắt dự án 11,2 ha tại Ocean Park 3

Masterise Homes mở rộng dấu ấn tại Ocean Park 3 với dự án Masteri Era Landmark, khu căn hộ quy mô 11,2 ha hướng đến cộng đồng cư dân toàn cầu.

Những năm qua, bộ sưu tập Masteri Collection đã định hình chuẩn sống quốc tế của Masterise Homes với các dự án biểu tượng như Masteri Waterfront, Masteri Lakeside và Masteri Trinity Square. Việc ra mắt Masteri Era Landmark đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình này, với quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước đến nay của thương hiệu Masteri tại khu vực, hướng đến "cộng đồng Masterise thời đại mới".

Masteri Era Landmark gồm 10 tòa tháp tại Ocean Park 3. Ảnh: Masterise Homes

Trên quỹ đất hơn 112.000 m2, Masteri Era Landmark gồm ba phân khu với 10 tòa tháp. Đơn vị phát triển cho biết, dự án sẽ duy trì mật độ xây dựng 12,7% - thấp nhất trong toàn bộ Masteri Collection, đề cao không gian xanh giữa nhịp sống đô thị. Tại đây, 85% diện tích (khoảng 7,5 ha) dành cho cảnh quan cây xanh, mặt nước, công viên và không gian công cộng.

Ba phân khu tại dự án phản ánh những giai đoạn khác nhau trong hành trình phát triển cộng đồng cư dân. Trong đó, The Spark là điểm khởi đầu, khơi dậy năng lượng và cảm hứng sống. The Flow thể hiện dòng chảy kết nối và cân bằng giữa các yếu tố con người, kiến trúc và cảnh quan trong nhịp sống đô thị. The Vision tượng trưng cho tinh thần vươn lên và hội nhập, nơi cộng đồng cư dân Masteri sáng tạo, kết nối và phát triển.

Masteri Era Landmark mang đến bộ sưu tập 209 tiện ích liên hoàn quy mô lớn nhất trong các dự án của Masterise Homes. Ảnh: Masterise Homes

Dự án cung cấp 209 tiện ích liên hoàn, được đánh giá là quy mô nhất trong bộ sưu tập Masteri. Nổi bật là hành lang ánh sáng Sky Bridge, đường dạo bộ Sky Walk, khu thể thao, hồ bơi resort, công viên BBQ, khu vui chơi chủ đề và không gian sáng tạo cho trẻ nhỏ. Mỗi tiện ích được thiết kế hướng đến trải nghiệm tái tạo năng lượng và gắn kết cộng đồng cư dân.

Cư dân tại đây còn hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" của đại đô thị Ocean City, với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Grand World, hệ thống giáo dục Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec và công viên giải trí Water Park, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, vui chơi và nghỉ dưỡng trong cùng không gian.

Phối cảnh thiết kế bên trong một căn hộ tại dự án. Ảnh: Masterise Homes

Masteri Era Landmark hướng tới phong cách "Sống hòa điệu toàn cầu", đặt con người vào thiên nhiên, cộng đồng và dòng chảy hội nhập quốc tế, hòa mình vào nhịp đập thiên nhiên - cộng đồng và dòng chảy hội nhập quốc tế. Điều này được Masterise Homes cụ thể hóa qua ba tầng giá trị gồm sống hòa điệu, sống biết ơn và sống thời đại.

Theo đại diện Masterise Homes, dự án không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc, mà còn thể hiện tầm nhìn về một cộng đồng trẻ toàn cầu - nơi cư dân tìm thấy cảm hứng sống, phát triển và kết nối.

Song Anh