Masterise Homes ra mắt 7 tòa căn hộ mới tại Ocean Park 2

Masterise Homes phát triển dự án Masteri Grand Coast gồm 7 tòa tháp cao 27 tầng tại Ocean Park 2, hướng đến không gian sống khoáng đạt với hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn.

Công trình nằm đối diện hồ Wonder Wave Park, một trong những không gian cảnh quan trung tâm của Ocean Park 2. Việc tiếp giáp trực tiếp mặt nước và công viên giúp dự án có tầm nhìn rộng ra hồ, bờ cát và khu cảnh quan chủ đề, đồng thời gia tăng không gian sinh hoạt ngoài trời nhờ hệ thống 4 công viên nội khu.

Ngoài ra, từ khu căn hộ, cư dân có thể di chuyển về trung tâm Hà Nội trong khoảng 20 phút, kết nối sân bay Nội Bài sau khoảng 30 phút. Tương lai, khi các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4 cùng những cây cầu mới hoàn thiện, khả năng liên kết vùng tiếp tục cải thiện, rút ngắn thời gian đi lại giữa phía Đông và các khu vực.

Phối cảnh tầm nhìn mặt hồ của dự án. Ảnh: Masterise Homes

Dự án lấy cảm hứng từ kiến trúc cao tầng đương đại. Các khối nhà được thiết kế theo hướng mở, sử dụng nhiều mảng kính lớn nhằm tăng khả năng đón sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh.

Song song kiến trúc, phân khu phát triển hệ tiện ích nội khu theo mô hình compound khép kín liên hoàn với đa dạng hạng mục, phân bổ trong 4 công viên nội bộ. Các không gian chức năng trải dài từ khu sinh hoạt gia đình, vườn cảnh quan, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em đến hệ thống hồ bơi quy mô lớn, phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe.

Dự án sở hữu hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Masteri Collection. Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh tiện ích nội khu, cư dân còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái sẵn có của Ocean City. Các khu mua sắm tại Mega Mall, giải trí tại Grand World cùng hệ thống giáo dục và y tế Vinschool, Vinmec đều nằm trong những khu vực thuận tiện tiếp cận, tạo môi trường sống khép kín nhưng vẫn gắn kết với nhịp sống đô thị.

Dự án được bàn giao theo hệ quy chuẩn của Masteri Collection, đồng thời áp dụng mô hình quản lý vận hành của Masterise Property Management. Theo đại diện doanh nghiệp, yếu tố vận hành được xem là phần quan trọng nhằm duy trì chất lượng không gian sống lâu dài và giá trị tài sản cho cư dân.

Dự án được bàn giao và vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp quốc tế. Ảnh: Masterise Homes

Dự án hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống rộng mở gắn với cảnh quan mặt nước, hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích hoàn chỉnh. Đây cũng là dự án cao tầng cuối cùng của Masterise Homes tại quần thể Ocean City, sau chuỗi dự án Masteri Waterfront, Masteri Lakeside, Masteri Trinity Square và Masteri Era Landmark. Mỗi công trình đảm nhiệm vai trò riêng, góp phần hình thành bộ sưu tập sản phẩm đa dạng về không gian sống và nhóm cư dân mục tiêu.

Song Anh