Masterise Homes nhận loạt giải thưởng bất động sản quốc tế

Nửa đầu 2025, Masterise Homes được vinh danh tại nhiều giải thưởng kiến trúc và bất động sản ở châu Á, khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng hiệu trên thị trường quốc tế.

Tháng 5, khu đô thị The Global City do Masterise Homes phát triển thắng hai hạng mục tại International Property Awards 2025-2026 (khu vực châu Á - Thái Bình Dương): Khu phức hợp tốt nhất Việt Nam và Quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam. Hội đồng giám khảo đánh giá dự án nổi bật ở quy hoạch đa chức năng, kết hợp không gian sống, làm việc, giải trí và kết nối cộng đồng. Thành tích này mở đầu chuỗi giải thưởng quốc tế mà doanh nghiệp nhận được trong năm.

The Global City của Masterise Homes được vinh danh với hai giải thưởng tại IPA 2025-2026. Ảnh: Masterise Homes

Tiếp nối, Masterise Homes được xướng tên tại Asia Architecture Design Awards 2025 (AADA 2025) - giải thưởng thường niên tôn vinh công trình kiến trúc và thiết kế nội thất xuất sắc tại châu Á, xét theo tiêu chí sáng tạo, bền vững và tác động xã hội. Dự án The Centric của doanh nghiệp giành giải Thiết kế ý tưởng kiến trúc tốt nhất châu Á 2025. Đây là tổ hợp thương mại, giải trí và văn hóa rộng hơn 7,2 ha, tọa lạc tại trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên (Hải Phòng). Cùng với đó, khu dinh thự The Rivus được vinh danh Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc châu Á 2025. Dự án mang phong cách Haute Couture, mỗi căn dinh thự được thiết kế riêng theo phong cách sống của chủ nhân, mặt tiền hướng sông, sử dụng vật liệu cao cấp châu Âu và tuân thủ ngôn ngữ thiết kế Elie Saab.

Đại diện Masterise Homes (phải) nhận 2 giải thưởng tại AADA 2025. Ảnh: Masterise Homes

Quy hoạch tổng thể của The Rivus nằm giữa sông Đồng Nai và sông Tắc. Trong 500 dinh thự Elie Saab trên toàn cầu, Việt Nam sở hữu 121 căn tại dự án này. Đại diện Masterise Homes cho biết đây không chỉ là sản phẩm bất động sản, mà còn là tài sản giá trị lâu dài, phản ánh gu thẩm mỹ và vị thế của chủ nhân.

Song song với việc nhận giải thưởng, Masterise Homes mở rộng ảnh hưởng quốc tế thông qua hợp tác với Christie's International Real Estate (CIRE) – mạng lưới phân phối bất động sản cao cấp toàn cầu. Nhờ đó, các dự án biểu tượng của doanh nghiệp như Grand Marina, Saigon; The Rivus; SOHO; The Global City được niêm yết trên hệ thống của CIRE. Theo doanh nghiệp, việc CIRE gia nhập thị trường Việt Nam và chọn họ làm đối tác chiến lược đầu tiên thể hiện sức hút của bất động sản Việt Nam trong phân khúc hạng sang, khẳng định cho năng lực, chất lượng và giá trị bất động sản do Masterise Homes phát triển.

Hợp tác này được kỳ vọng góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới trên bản đồ bất động sản hạng sang và siêu sang toàn cầu. Masterise Homes cho biết sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm đáp ứng chuẩn mực quốc tế, đồng thời giới thiệu các tài sản uy tín tới khách hàng toàn cầu.

Phối cảnh dự án The Rivus. Ảnh: Masterise Homes

Theo các chuyên gia, loạt giải thưởng và hoạt động hợp tác trong nửa đầu năm 2025 cho thấy năng lực cạnh tranh quốc tế của Masterise Homes. Doanh nghiệp đặt mục tiêu kiến tạo không gian sống đạt chuẩn quốc tế, góp phần định hình đô thị hiện đại và nâng tầm thương hiệu bất động sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Tuấn Vũ