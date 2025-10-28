Doanh nghiệp được PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 vinh danh nhờ danh mục dự án đáp ứng chuẩn sống quốc tế cao cấp.

Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 diễn ra tối 24/10 tại TP HCM. Masterise Homes được trao danh hiệu "Best luxury developer" - Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam. Đồng thời, dự án Lumière Midtown tại khu đô thị The Global City cũng được vinh danh "Best luxury connectivity condo development"- dự án căn hộ hạng sang có kết nối tốt nhất.

Masterise Homes nhận giải Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025. Ảnh: MH

Theo ban tổ chức, giải thưởng "Best Luxury Developer" dành cho các doanh nghiệp có chiến lược phát triển nhất quán, đồng bộ giữa thiết kế, tiện ích, chất lượng xây dựng và giá trị cộng đồng. Masterise Homes được đánh giá nổi bật ở hướng phát triển sản phẩm theo triết lý "branded living", mang đến chất lượng hàng hiệu cho từng phân khúc. Đơn vị có không gian sống hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế như Marriott, JW Marriott, The Ritz-Carlton, Elie Saab, đến các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng như Masteri Collection và Lumière Series.

Không gian sống hàng hiệu dưới góc nhìn của Masterise Homes được định hình bởi bốn tiêu chí: tính chỉn chu trong thiết kế và vận hành, yếu tố di sản văn hóa trong kiến trúc, chất lượng quốc tế và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian. Mô hình phát triển này được xem là nền tảng để mỗi dự án của Masterise Homes ở mọi phân khúc đều mang đến trải nghiệm sống toàn diện cho cư dân. Hệ thống tiêu chí này giúp doanh nghiệp duy trì vị thế, đồng thời nhận đánh giá cao từ hội đồng giám khảo.

Theo đại diện Masterise Homes, sự sang trọng trong không gian sống ngày nay đã tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm, định hình bởi những kết nối xúc cảm, giá trị sống có chiều sâu thay vị xa xỉ về vật chất. Do đó, đơn vị định nghĩa triết lý sống hàng hiệu tại các dự án là mang đến nhiều trải nghiệm, đồng nhất và bền vững.

Dự án dinh thự The Rivus hợp tác cùng Elie Saab. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, dự án Lumière Midtown được trao giải "Best Luxury Connectivity Condo Development" nhờ vị trí và khả năng kết nối hạ tầng. Dự án nằm trong khu đô thị The Global City - trung tâm khu Đông TP HCM, kết nối thuận tiện đến Thủ Thiêm, Thảo Điền và các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Liên Phường và nút giao An Phú.

Kiến trúc của Lumière Midtown theo hướng biophilic, mở rộng giao hòa với thiên nhiên, đón sáng tự nhiên và thông gió. Hệ thống tiện ích đa tầng được thiết kế để tăng tương tác cộng đồng, đồng thời tạo không gian riêng tư cho từng nhóm cư dân. Theo ban giám khảo, dự án thể hiện rõ yếu tố "Luxury Connectivity" - sự kết nối giữa không gian sống, cảnh quan và trải nghiệm.

Dự án Lumière Midtown tại The Global City. Ảnh: MH

Việc được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 được xem là kết quả từ quá trình đầu tư dài hạn của Masterise Homes trong phát triển sản phẩm cao cấp và định hình chuẩn sống quốc tế tại thị trường Việt Nam.

PropertyGuru Vietnam Property Awards là giải thưởng bất động sản thường niên nằm trong hệ thống Asia Property Awards, được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á. Năm nay đánh dấu 20 năm kể từ lần đầu giải thưởng được tổ chức. Các hạng mục vinh danh dành cho dự án, nhà phát triển, chủ đầu tư, cá nhân được đánh giá độc lập bởi hội đồng chuyên gia quốc tế, thông qua quy trình thẩm định minh bạch.

Hoài Phương