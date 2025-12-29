Masterise Homes mở rộng dòng Lumière tại Global Gate

Hà NộiMasterise Homes ra mắt dự án Lumière Essence Peak tại Global Gate, nằm trong chiến lược mở rộng dòng căn hộ cao tầng tại các khu đô thị quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ.

Đây là dự án thứ 8, thuộc dòng Lumière tại đại đô thị Global Gate của Masterise Homes. Công trình gồm 2 tòa tháp căn hộ 45 tầng, nằm cạnh hồ trung tâm 32 ha.

Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen, hướng tới tạo sự kết nối giữa giá trị truyền thống và môi trường đô thị hiện đại. Đơn vị phát triển cho biết, các yếu tố văn hóa và di sản Việt được lồng ghép trong thiết kế như một định hướng xuyên suốt tại các dự án ở Global Gate.

Phối cảnh dự án Lumière Essence Peak tại trung tâm Global Gate. Ảnh: Masterise Homes

Các căn hộ được thiết kế để tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn, hướng ra mặt hồ, khu đô thị và khu vực sông Hồng. Chủ đầu tư cho biết, dự án chú trọng sự cân bằng giữa không gian riêng tư và kết nối đô thị.

Lumière Essence Peak cũng nằm gần các tiện ích của đại đô thị như công viên Wonderland, trung tâm thương mại Mega Mall cùng hệ thống y tế - giáo dục quốc tế nội khu. Khu vực đối diện hồ trung tâm là quần thể công trình quy mô lớn gồm tổ hợp khách sạn Marriott, trung tâm hội nghị quốc tế, tòa nhà văn phòng hạng A, Bảo tàng Mỹ thuật và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC).

Hệ tiện ích tại dự án hướng đến mục tiêu giúp cư dân tái tạo năng lượng. Ảnh: Masterise Homes

Về hạ tầng, dự án sở hữu vị trí thuận lợi trong mạng lưới giao thông hiện hữu và tương lai. Khi cầu Tứ Liên hoàn thành, cư dân tại đây có thể kết nối tới khu vực Hồ Tây trong khoảng 5 phút và vào trung tâm Hà Nội khoảng 15 phút.

Lumière Essence Peak còn nằm trên trục giao thông chính của khu vực Đông Bắc Hà Nội, thuận tiện di chuyển tới sân bay Nội Bài với thời gian khoảng 20 phút. Theo định hướng quy hoạch, khu vực này cũng được tăng cường kết nối tới sân bay quốc tế Gia Bình, dự kiến khai thác từ năm 2027, với thời gian di chuyển khoảng 30 phút.

Phối cảnh thiết kế nội thất căn hộ. Ảnh: Masterise Homes

Trong thiết kế kiến trúc, mặt đứng công trình sử dụng các đường cong mềm, mô phỏng hình ảnh cánh sen xếp lớp. Hệ cửa kính lớn được bố trí xuyên suốt nhằm tăng khả năng thông gió và lấy sáng, đồng thời mở rộng không gian sinh hoạt bên trong căn hộ.

Masterise Homes cho biết dự án được phát triển theo triết lý Biophilic Design, với hệ thống cảnh quan đan xen trong và ngoài công trình, hướng đến nuôi dưỡng thân - tâm - trí cho cư dân. Lumière Essence Peak dự kiến cung cấp hơn 50 tiện ích, bao gồm các không gian sinh hoạt ngoài trời, khu chăm sóc sức khỏe và khu vực thư giãn trong nhà.

Một số căn hộ giới hạn tại dự án bố trí thang máy riêng, nhằm tăng tính riêng tư cho cư dân. Theo Masterise Homes, nhóm sản phẩm này hướng tới khách hàng có nhu cầu an cư lâu dài, đề cao sự yên tĩnh và tính cá nhân hóa trong không gian sống.

Song Anh