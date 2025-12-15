Masterise Homes khai trương tuyến phố thương mại tại Ocean Park 1

Phân khu thương mại, dịch vụ, giải trí Malibu Walk 7,2 ha do Masterise Homes phát triển tại Ocean Park 1, hoạt động từ 12/12.

Sự kiện khai trương Malibu Walk gắn với chuỗi hoạt động mùa lễ hội chủ đề "The Magical Joy - Mùa Giáng sinh diệu kỳ" diễn ra từ nay đến 25/12. Đây là phân khu cuối cùng thuộc Masteri Waterfront, đánh dấu việc hoàn thiện tổng thể không gian sống, trải nghiệm và tiện ích tại khu vực.

Dự án được định vị là điểm đến sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí và thư giãn của cư dân Ocean Park 1 cũng như khách tham quan.

Lễ cắt băng khai trương Malibu Walk tại Ocean Park 1. Ảnh: Masterise Homes

Chuỗi sự kiện lễ hội lấy cảm hứng từ ánh sáng và sự lấp lánh của mùa Giáng sinh, kết hợp trình diễn nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động tương tác dành cho gia đình, trẻ em.

Trong ba ngày đầu, chương trình "The Dazzling Night" mở màn với nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh cỡ lớn, cùng các màn biểu diễn đường phố và âm nhạc. Các hoạt động tiếp nối gồm "The Starry Night" diễn ra từ 19 đến 21/12 và "The Merry Night" vào đêm 24/12, mang đến không gian sinh hoạt lễ hội xuyên suốt mùa Giáng sinh.

Sự kiện "The Dazzling Night" khởi động mùa lễ hội tại Malibu Walk. Ảnh: Masterise Homes

Tại đây, cư dân và du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm như: workshop xưởng đồ chơi của ông già Noel (vẽ bánh cookie tại ngôi nhà bánh ngọt, trang trí trái châu tại xưởng phép màu và gói quà tại xưởng tinh xảo). Bên cạnh đó là các trò chơi tương tác và hoàn thành thử thách tại "Hành trình diệu kỳ" để nhận quà từ ban tổ chức.

Suốt thời gian diễn ra sự kiện, du khách có thể tham quan check-in tại Photobooth 3D cùng quả cầu ánh sáng và cây thông lấp lánh, cây thông ước nguyện... Điểm nhấn là hoạt động mua sắm tại Christmas Bazaar - Chợ phiên Giáng sinh, với sự tham dự của các gian hàng đặc biệt được thực hiện bởi chính cư dân của Masterise Homes.

Masterise Homes kỳ vọng các hoạt động trải nghiệm sẽ tạo nên không gian kết nối cộng đồng theo tinh thần "Joy at Heart - Hành trình của những niềm vui".

Không gian mua sắm tại Christmas Bazaar - Chợ phiên Giáng sinh. Ảnh: Masterise Homes

Malibu Walk nằm tại vị trí ba mặt tiếp giáp, kết nối trực tiếp với các trục giao thông nội khu và liên khu của Ocean Park 1, bao gồm đại lộ 52 m và các tuyến đường Hải Đăng. Khu vực này đồng thời liên thông với 6 tòa căn hộ thuộc hai phân khu Miami và Hawaii của Masteri Waterfront.

Theo đơn vị phát triển, lợi thế nằm giữa cộng đồng cư dân đông đúc tại Ocean Park 1 (hơn 60.000 cư dân) và Ocean City (hơn 90.000 cư dân) giúp Malibu Walk thu hút lượng lớn khách đến tham quan, mua sắm và sử dụng dịch vụ. Khi các không gian thương mại được lấp đầy, tuyến phố nội khu được kỳ vọng hình thành khu vực giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Hình ảnh cây thông được thắp sáng tại tuyến phố. Ảnh: Masterise Homes

Đại diện Masterise Homes cho biết việc đưa Malibu Walk vào hoạt động nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại Ocean Park 1, đồng thời tạo thêm không gian kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội.

Chuỗi sự kiện "The Magical Joy - Mùa Giáng sinh diệu kỳ" tại Malibu Walk dự kiến kéo dài đến hết ngày 25/12, mở cửa tự do cho cư dân và du khách trong mùa lễ hội cuối năm.

Song Anh