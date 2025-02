Masterise Homes hợp tác S&S CIRE phân phối bất động sản hạng sang

Masterise Homes công bố hợp tác chiến lược với S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE) để phân phối danh mục bất động sản giá trị cao tại thị trường Việt Nam, hôm 19/2.

Hợp tác này giúp phát huy thế mạnh của hai thương hiệu trong phân khúc bất động sản hạng sang đồng thời là tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của thị trường khi phân khúc này đang hút giới thượng lưu trong và ngoài nước.

Theo thỏa thuận, S&S CIRE sẽ phân phối các sản phẩm do Masterise Homes phát triển. Danh mục bao gồm những bất động sản hàng hiệu như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Mariott & JW Marriott lớn nhất thế giới (quận 1, TP HCM); The Rivus - các dinh thự mang thương hiệu Elie Saab, sở hữu bến du thuyền định danh (TP Thủ Đức, TP.HCM); nhà phố thương mại Soho nằm trong khu đô thị The Global City (TP Thủ Đức).

Khu dinh thự The Rivus với bến du thuyền định danh tại TP Thủ Đức. Ảnh: Masterise Homes

S&S CIRE là chi nhánh tại Việt Nam của Christie's International Real Estate, thương hiệu bất động sản cao cấp với hơn 30 năm kinh nghiệm, liên doanh cùng với S&S Group - hoạt động phân khúc nhà siêu sang tại Việt Nam, Đông Nam Á.

Theo Masterise Homes, Việc CIRE gia nhập thị trường cho thấy tiềm năng và sức hấp dẫn của bất động sản Việt Nam. Sự xuất hiện của thương hiệu có mặt ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, đặc biệt là tệp khách hàng và nhà đầu tư cá nhân có giá trị tài sản ròng lớn.

Sự hợp tác này cũng mang đến nhiều đặc quyền để các khách hàng của S&S CIRE dễ dàng tiếp cận danh mục từ hạng sang đến siêu sang do Masterise Homes phát triển. Bên cạnh đó, Masterise Homes cũng cam kết hỗ trợ đối tác nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Bà Tú Lê, Giám đốc Vận hành, S&S Group, đánh giá Việt Nam đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và ổn định trong khu vực. Do đó, nước ta là điểm đến tiềm năng cho các thương hiệu xa xỉ. "Văn hóa đặc sắc, cảnh quan tươi đẹp, cùng những nhà phát triển lớn, bất động sản hạng sang Việt Nam là viên ngọc quý, đặc biệt khi khách thượng lưu đang gia tăng số lượng và giá trị tài sản", bà Tú Lê nhận định.

Cũng theo lãnh đạo đơn vị, S&S CIRE đưa ra cam kết cung cấp dịch vụ thượng lưu và bảo đảm quyền tiếp cận những tài sản uy tín thế giới đến khách hàng. Việc chọn Masterise Homes là một trong những đối tác chiến lược đầu tiên tại thị trường Việt Nam là bước đi chiến lược trong định hướng này.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giám đốc khối Phát triển kinh doanh miền Nam - Masterise Homes cho biết hợp tác mở ra cơ hội tiếp cận bất động sản hạng sang cho nhiều khách hàng quốc tế. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục nâng cấp quan hệ. "Mục tiêu là tăng cường hiện diện, vị thế của Masterise trên thị trường quốc tế, giới thiệu những giá trị của bất động sản Việt Nam đến các nhà đầu tư toàn cầu", bà Phương chia sẻ.

Hoài Phương