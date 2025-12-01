Masterise Homes cất nóc dự án Masteri Rivera Danang

Đà NẵngMasterise Homes tổ chức lễ cất nóc dự án Masteri Rivera Danang, đánh dấu hoàn tất phần xây thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Sự kiện diễn ra tại văn phòng bán hàng Masterise Homes tại 50 đường Quy Mỹ, phường Hòa Cường, Đà Nẵng, ghi nhận chuỗi ngày hoạt động bền bỉ của toàn bộ đội ngũ gồm chuyên gia quốc tế, kỹ sư đến tập thể công nhân.

Bà Phan Bích Ngọc, Giám đốc Phát triển Kinh doanh vùng Masterise Homes cho biết, dự án Masteri Rivera Danang đã được đẩy nhanh tiến độ thi công cam kết, để hoàn tất phần xây thô, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đại diện Masterise Homes, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tổng thầu và các đối tác tại lễ cất nóc dự án, ngày 1/12. Ảnh: Masterise Homes

Đại diện Masterise Homes cho biết, dự án đã hoàn thành hơn 15.600 giờ làm việc an toàn, tương đương gần 650 ngày tại công trường. Tới đây, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho hai tòa tháp, cùng các chi tiết trong căn hộ như sàn, trần, tường và lắp đặt nội thất cơ bản.

Cảnh quan xanh và hệ tiện ích đồng bộ cũng sẽ được hoàn thiện, bao gồm hồ bơi, sân vườn, sân pickleball, khu vui chơi trẻ em và nhiều không gian trải nghiệm khác, góp phần tạo không gian sống mới cho cộng đồng cư dân.

Nghi thức nâng thanh dầm cất nóc mở ra giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho dự án. Ảnh: Mastersie Homes

"Lễ cất nóc khẳng định cam kết của chúng tôi trên hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng, định hình cộng đồng cư dân hiện đại, hài hòa với bản sắc nhưng hội nhập với tiêu chuẩn sống toàn cầu", bà Ngọc nói tại sự kiện.

Ra mắt vào tháng 5, Masteri Rivera Danang đánh dấu bước chào sân của Masterise Homes tại thị trường miền Trung. Tọa lạc tại trung tâm quận Hải Châu cũ, dự án được đánh giá là sở hữu thế đất phong thủy "tựa sơn hướng thủy - tam hà giao hội", mở ra tầm nhìn khoáng đạt. Từ vị trí trung tâm, dự án kết nối thuận tiện đến các trục hành chính, tài chính và thương mại của thành phố.

Dự án Masteri Rivera Danang đã hoàn tất phần xây thô của hai tòa tháp, bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật chi tiết. Ảnh: Mastersie Homes

Masterise Homes cho biết dự án phát triển mô hình tiện ích compound với 31 tiện ích bố trí từ tầng một đến tầng bốn, gồm hồ bơi, khu thư giãn, không gian làm việc linh hoạt, khu thể thao ngoài trời, sân pickleball, BBQ và các tiện ích trẻ em.

Danh mục căn hộ gồm các lựa chọn một phòng ngủ, một phòng ngủ đa năng, hai phòng ngủ, hai phòng ngủ đa năng, ba phòng ngủ và căn hộ Dual Key. Các hạng mục bàn giao dự kiến thuộc bộ tiêu chuẩn Masteri Collection, gồm hệ cửa kính tràn viền, nội thất liền tường và thiết bị bếp, vệ sinh đến từ thương hiệu quốc tế.

Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng phát triển thành đô thị hiện đại và trung tâm kinh tế, du lịch của miền Trung, Masterise Homes kỳ vọng dự án sẽ đóng góp vào diện mạo đô thị và chất lượng sống của khu vực sau khi hoàn thiện.

Song Anh