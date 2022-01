Masterise Group trao quà Tết cho trẻ em khó khăn

Bé Phi An (6 tuổi) và bà nội Nguyễn Thị Giàu (61 tuổi) có mặt từ rất sớm để đợi nhận quà. An sống cùng bà từ nhỏ vì cha mẹ em đều lập gia đình mới. Mỗi ngày, bà Giàu cho An đi học tại trung tâm còn mình thì bán hàng rong tại Bến xe miền Đông. Cậu bé 6 tuổi vui mừng chạy khắp nơi khi nhận được quà.

"Tết con chỉ muốn được mặc quần áo mới, được gặp các bạn. Con cũng muốn nuôi thêm một con chó nữa", An thủ thỉ.

Cầm trên tay phần quà từ ban tổ chức, hai bà cháu không giấu được vẻ vui mừng. "Dịch bệnh nên cả năm nay tôi không đi bán được nhiều. Tết đến rất gần mà được quà như vậy là hai bà cháu vui lắm vì đỡ đi một phần chi phí. Có tiền dư tôi sẽ mua cho cháu vài bộ đồ mới đón xuân", bà Giàu chia sẻ.