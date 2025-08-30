Masterise Group thể hiện dấu ấn đa ngành tại triển lãm A80

Masterise Group giới thiệu không gian trưng bày tái hiện hành trình phát triển hệ sinh thái bất động sản, đồng thời nêu định hướng mở rộng sang hạ tầng, logistic.

Gian trưng bày của Masterise Group đặt tại phân khu "Đầu tàu Kinh tế", thu hút nhiều khách tham quan với thiết kế tương tác và trưng bày đa dạng. Khu vực check-in với vách nghệ thuật "Yêu nước" và "Con đường thương hiệu" kể lại quá trình hơn 10 năm hình thành, phát triển được nhiều người quan tâm. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu thêm các dự án mới mà Masterise Homes đang triển khai.

Gian hàng Masterise Group với màn hình cong cỡ lớn. Ảnh: Masterise

Ở trung tâm gian hàng, màn hình LED cong cỡ lớn trình chiếu các nội dung giới thiệu ba thương hiệu trụ cột của Masterise Group, gồm Masterise Homes (phát triển bất động sản hàng hiệu), Masterise Property Management (quản lý và vận hành bất động sản), Masterise Hospitality & Entertainment (dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí). Ngoài bất động sản, doanh nghiệp cũng cho biết định hướng mở rộng sang phát triển hạ tầng và logistics.

Một điểm nhấn khác là khu vực LED tương tác, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu thông tin về các dự án, sản phẩm thông qua công nghệ hiển thị số. Theo đại diện Masterise Group, việc tham gia triển lãm là dịp để doanh nghiệp giới thiệu các dấu ấn phát triển, đồng thời chia sẻ định hướng gắn kết với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Khách tham quan không gian điểm lại các cột mốc của Masterise. Ảnh: Masterise

Masterise Group có hơn một thập kỷ phát triển, mở rộng hoạt động từ bất động sản nhà ở, thương mại đến hạ tầng chiến lược, logistics và hàng không. Đơn vị đặt tầm nhìn "kiến tạo hệ sinh thái bất động sản toàn diện chuẩn quốc tế", đồng thời phát triển mô hình kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững.

Đại diện đơn vị cho biết tham gia triển lãm góp phần khẳng định vai trò của khối kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Đơn vị cũng cam kết tiếp tục đồng hành Việt Nam trên chặng đường tiếp theo. "Masterise Group sẽ tiếp tục kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế, thúc đẩy kết nối vùng, khơi thông dòng chảy thương mại và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững", vị đại diện nói.

Màn hình LED tương tác tại gian hàng. Ảnh: Masterise

Triển lãm Thành tựu Quốc gia 2025 diễn ra đến ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Sự kiện có quy mô 230 gian hàng trong và ngoài trời, được ghi nhận là một trong 10 triển lãm lớn nhất thế giới năm 2025, quy tụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu nhằm giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua.

Hoài Phương