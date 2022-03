Masterise Group tham gia hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh

Nhà phát triển bất động sản phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ về trẻ em giúp đỡ các nữ sinh khó khăn tiếp tục đến trường và được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết.

Dịp 8/3 vừa qua, Masterise Group công bố đồng hành cùng chương trình "Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh" do Room to Read thực hiện tại các trường thuộc 3 huyện Tam Bình (Vĩnh Long), Trà Cú (Trà Vinh), Cần Giuộc (Long An).

Masterise Group sẽ cùng Room to Read đồng hành với các nữ sinh trong chương trình hỗ trợ toàn diện gồm 4 hợp phần: giáo dục kỹ năng sống, tư vấn (cá nhân và nhóm), kết nối cộng đồng - gia đình - nhà trường và hỗ trợ vật chất cho các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Room to Read là tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em. Theo đơn vị này, thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến việc học của các nữ sinh ngày càng trở nên khó khăn hơn và nguy cơ các em bỏ học, mất đi tiếng nói của mình ngày càng lớn hơn.

"Thế giới cần nhiều câu chuyện hơn về nữ giới. Để làm được điều đó, việc nuôi dưỡng, hỗ trợ các em nữ sinh trở thành những người kể chuyện mới, một thế hệ mới tràn đầy cảm hứng là rất quan trọng", đại diện của Room to Read chia sẻ.

Masterise Group là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đồng hành cùng Room to Read toàn cầu trong chương trình "Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh".

Đại diện Masterise Group gặp gỡ đại diện Room to Read, đánh dấu sự đồng hành cùng chương trình "Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh". Ảnh: Masterise Group

Theo Bà Sylvia Lee, Giám đốc Khối Truyền thông Tiếp thị Masterise Homes, thông qua hỗ trợ giáo dục, Masterise Group mong muốn góp phần trao quyền cho nữ sinh để các em có đủ kiến thức cần thiết và cùng kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn.

"Hy vọng sự đồng hành của Masterise Group không chỉ tạo điều kiện cho các em tiếp cận với giáo dục toàn diện, mà còn có thể lan tỏa chương trình ý nghĩa này, để có thêm nhiều nữ sinh nhận được sự giúp đỡ của doanh nghiệp và cộng đồng", bà Sylvia Lee nhấn mạnh.

Sơn Quỳnh

