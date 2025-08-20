Masterise Group tăng vốn, lấn sân mảng hàng không

Masterise Group vừa tăng vốn gấp gần 6 lần lên hơn 35.227 tỷ đồng và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong mảng hàng không.

Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 19/8, Công ty cổ phần tập đoàn Masterise đã hoàn tất tăng vốn từ 6.727 tỷ đồng lên 35.227 tỷ đồng. Bản công bố không đi kèm thông tin thay đổi cơ cấu cổ đông sau khi phát hành cổ phiếu.

Ngoài việc tăng vốn, doanh nghiệp này còn bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới như gồm hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch...

Masterise thành lập năm 2007, tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Thảo Điền. Pháp nhân công ty này chỉ có 10 nhân sự. Tuy nhiên, "hệ sinh thái" của họ lại có nhiều công ty như Masterise Homes, Masterise Services, Masterise Agents, Masterise Hotels...

Dự án bất động sản đầu tiên của Masterise là khu dân cư Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP HCM). Đến nay, họ có danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam như Masteri West Heights, Millennium, Lumiere Riverside, Global City, Grand Marina Saigon...

Ông Hồ Anh Minh, sinh năm 1995, hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Masterise Group. Ông còn là con trai ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Kỹ thương (Techcombank).

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Techcombank công bố hôm 28/7, các thành viên trong gia đình ông Hồ Hùng Anh gồm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ), ông Hồ Anh Minh (con trai), bà Hồ Thủy Anh (con gái) và ông Hồ Anh Ngọc (em trai) đều sở hữu trên 10% vốn của Masterise Group. Ngoài ra, ông Hồ Anh Ngọc còn là Chủ tịch công ty này.

