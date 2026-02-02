Masterise Group mở rộng hợp tác chiến lược với Marriott International

Masterise Group ký thỏa thuận quản lý 4 khách sạn và một khu căn hộ thương hiệu với Marriott, tập trung tại TP HCM, Hà Nội, Cần Giờ.

Hợp tác nhằm phát triển danh mục dự án mang thương hiệu do Marriott International quản lý, dựa trên tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng và vận hành theo hệ thống toàn cầu. Thỏa thuận này cũng để đưa thêm các thương hiệu hạng sang, cao cấp vào đô thị lớn và điểm đến nghỉ dưỡng trọng điểm của Việt Nam.

Đại diện Masterise Group ký thỏa thuận với đại diện Marriott International. Ảnh: Masterise Group

Theo đại diện doanh nghiệp, các dự án chủ lực sẽ đặt tại TP HCM. Trong đó, khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và tòa tháp The Ritz-Carlton Residences, Saigon đánh dấu lần đầu thương hiệu The Ritz-Carlton hiện diện tại thành phố này. Tổ hợp tọa lạc tại quận 1 (cũ), gồm 231 phòng khách sạn và một tòa tháp 420 căn hộ hạng sang. Dự án hướng đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe theo chiều sâu, qua đó gia tăng dấu ấn, tạo ấn tượng lâu dài, thay đổi góc nhìn của khách lưu trú và góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ ở đô thị này.

Tại Cần Giờ, hai khách sạn mang thương hiệu JW Marriott và Four Points by Sheraton dự kiến phát triển trong khu đô thị du lịch lấn biển quy mô 2.870 ha. Tổ hợp cung cấp khoảng 780 phòng, bao gồm phòng khách sạn, suite, căn hộ gia đình và loại hình lưu trú dài ngày, cùng không gian hội họp khoảng 1.800 m2.

Theo định hướng, JW Marriott tập trung vào trải nghiệm chăm sóc sức khỏe với hệ thống ẩm thực, club lounge, hồ bơi ngoài trời và spa. Four Points by Sheraton mang tới lựa chọn lưu trú hiện đại, hướng tới nhóm khách ưa phong cách hiện đại, tiện nghi gia đình với 3 nhà hàng, khu vui chơi trẻ em và hồ bơi.

Một trong những dự án sẽ được Marriott và Masterise Hospitality & Entertainment triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận. Ảnh: Masterise Group

Một dự án khác tại Hà Nội là khách sạn thuộc dòng Marriott Hotels gần Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, khu vực Cổ Loa. Dự án đang thi công với quy mô 494 phòng, định vị phục vụ khách công vụ và MICE. Công trình tích hợp hệ thống nhà hàng, lounge, hồ bơi ngoài trời, spa, trung tâm thể hình và khoảng 3.000 m2 diện tích hội nghị, sự kiện. Thiết kế kiến trúc hướng đến việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc và dấu ấn Thủ đô.

Tại lễ ký kết, ông Gautam Bhandari, Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International cho biết, các dự án trong thỏa thuận được định hướng phát triển đồng bộ theo tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng và vận hành của hệ thống thương hiệu toàn cầu.

Trong khi đó, phía Masterise xem đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng, song song kế hoạch ra mắt Masterise Hospitality & Entertainment (MHE) vào năm 2025. Doanh nghiệp cho biết, các dự án lưu trú được định vị gắn với phát triển du lịch, kinh tế địa phương và yếu tố văn hóa bản địa.

Đại diện Masterise Group ký hợp tác với thương hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon. Ảnh: Masterise Group

"Thỏa thuận này tiếp tục cho thấy định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của tập đoàn trong việc hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế, hướng đến công trình quy mô lớn, đồng thời góp phần hình thành những chuẩn mực mới về trải nghiệm sống, lưu trú và du lịch tại Việt Nam", bà Tạ Anh Phương, Giám đốc cấp cao khối Khách sạn và giải trí, Masterise Group chia sẻ.

Đến hết quý III/2025, Marriott vận hành 29 khách sạn tại Việt Nam thuộc 12 thương hiệu và có hơn 30 dự án trong giai đoạn phát triển. Các dự án mới tiếp tục mở rộng quy mô hệ thống do tập đoàn quản lý tại thị trường trong nước.

Song Anh