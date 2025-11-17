Masterise Group mở rộng chiến lược qua các dự án hạ tầng

Masterise Group mở rộng đầu tư sang lĩnh vực hạ tầng, tập trung vào các dự án kết nối vùng và giao thông, nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững.

Tại talkshow "Kiến tạo Đất nước", chủ đề "Kết nối để cất cánh", bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, cho biết tập đoàn xem mình là một phần trong hệ sinh thái kinh tế kiến quốc, nơi doanh nghiệp tư nhân đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, hạ tầng luôn là "phần cứng" của quốc gia, đằng sau mỗi tuyến đường hay cây cầu là tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm trong quá trình kiến tạo. Với Masterise Group, việc mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng vừa là bước đi chiến lược, vừa thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy: từ phát triển đô thị đến đồng kiến tạo không gian phát triển quốc gia.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing. Ảnh: Masterise Group

Giai đoạn đầu, Masterise Group được biết đến qua các dự án đô thị với dấu ấn kiến trúc. Đến nay, tập đoàn mở rộng vai trò sang đầu tư hạ tầng kết nối - lĩnh vực có tính nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Bước chuyển này thể hiện định hướng trở thành "đối tác quốc gia", cùng Nhà nước tham gia các dự án hạ tầng chiến lược, trụ cột quan trọng của tầm nhìn 2045 khi Việt Nam hướng tới nhóm quốc gia phát triển. Từ những dự án đô thị biểu tượng đến các dự án hạ tầng kết nối vùng, Masterise Group kỳ vọng mở rộng năng lực phát triển của mình trên nhiều tầng, về quy mô đầu tư, tầm ảnh hưởng đối với nền kinh tế.

"Việc tham gia vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics hay các dự án kết nối vùng là cho thấy sự trưởng thành trong tư duy phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam: dám nhìn xa, đi trước và đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi nhuận ngắn hạn", bà Thi Anh Đào nói.

Ở góc độ vận hành nền kinh tế, hạ tầng không chỉ là công trình vật chất mà còn là "mạch máu" kết nối giao thương, dịch chuyển lao động và nâng cao chất lượng sống. Với Masterise Group, đầu tư hạ tầng không dừng ở những công trình giao thông, tuyến metro hay sân bay đó là mạng lưới kết nối vùng kinh tế, con người và cơ hội, tạo nên "phần cứng" cho quốc gia năng động.

Bà Thi Anh Đào nhận định, khi hạ tầng được đầu tư đúng hướng, sẽ cải thiện năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ thu hút nhân tài. Hạ tầng chính là nền tảng của xã hội văn minh, nơi mọi tiềm năng đều có cơ hội được khai phóng.

Những dự án hạ tầng kết nối như tuyến metro tại TP HCM hay liên kết vùng Hà Nội - Bắc Ninh là ví dụ tiêu biểu. Khi hệ thống giao thông đồng bộ, quãng đường di chuyển được rút ngắn, nguồn nhân lực chất lượng cao có thể dịch chuyển dễ dàng hơn, các cực tăng trưởng mới cũng theo đó được hình thành. Từ yếu tố này vòng tuần hoàn mới của phát triển đô thị và kinh tế vùng được kích hoạt, lan tỏa giá trị từ trung tâm đến các khu vực vệ tinh.

Các diễn giả tại talkshow. Ảnh: Masterise Group

Ở cấp độ vĩ mô, đầu tư hạ tầng là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quốc gia có hạ tầng hiện đại, đô thị vận hành hiệu quả, giao thông thuận tiện và môi trường sống chất lượng cao sẽ là điểm đến hấp dẫn cho chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính toàn cầu.

"Chúng tôi coi trọng đầu tư phát triển hạ tầng như yếu tố then chốt - không chỉ để thu hút nhân tài mà còn để hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức tài chính và doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam", bà Đào nhấn mạnh.

Với góc nhìn của Masterise Group, đầu tư hạ tầng là chìa khóa để lan tỏa phát triển bền vững, bởi khi giao thông, logistics và đô thị vận hành hiệu quả, nền kinh tế có thể giảm chi phí, tăng năng suất và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân. Tư duy "đầu tư để kiến tạo" thay cho "đầu tư để khai thác" là khác biệt cốt lõi của Masterise Group trong chiến lược này.

TS. Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ảnh: Masterise Group

Tại talkshow, Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng để khu vực tư nhân trở thành động lực của phát triển quốc gia, cần chú trọng khuôn khổ pháp lý và hành lang chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và hợp tác công - tư (PPP). "Khi doanh nghiệp tư nhân được trao cơ hội và niềm tin, họ sẽ mang đến nguồn lực, sáng tạo và tốc độ - những yếu tố giúp đất nước bứt phá", ông nói.

Bà Thi Anh Đào cũng cho rằng, bên cạnh "phần cứng" hạ tầng, Việt Nam cần thúc đẩy mạnh hơn "phần mềm" kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân để hình thành hệ sinh thái cộng hưởng. Sự kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn tư nhân lớn, có thể góp thành sức mạnh lớn. Khi cùng nhau hợp tác, chia sẻ giá trị và tầm nhìn, sẽ tạo nên những hệ sinh thái phát triển bền vững, có khả năng lan tỏa và tạo giá trị dài hạn. Các yếu tố này cũng là tinh thần "Kết nối để cất cánh" mà Masterise Group theo đuổi, nơi mỗi doanh nghiệp không đi riêng rẽ, mà cùng đồng hành trên con đường kiến thiết quốc gia.

Bà Đào nhấn mạnh doanh nghiệp Việt Nam cần dám mở rộng tầm nhìn, vượt khỏi mục tiêu ngắn hạn. Trong định hướng đó, đầu tư hạ tầng mang ý nghĩa kinh tế và thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ hướng đến kiến tạo tương lai bền vững.

Hoàng Đan