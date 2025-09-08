Masterise Group: Khối tư nhân cần tham gia nâng chuẩn sống đô thị

Doanh nghiệp cần đặt trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, tham gia định hình chuẩn sống mới cho đô thị Việt, bên cạnh việc kinh doanh, theo bà Thi Anh Đào - Giám đốc khối Marketing, Masterise Group.

Việt Nam hiện có tốc độ đô thị hóa cao, dân số tập trung ngày càng nhiều tại các thành phố lớn. Bài toán đặt ra không dừng ở việc xây dựng thêm nhà ở mà nâng cao chất lượng sống, bảo đảm đô thị trở thành không gian nuôi dưỡng cộng đồng, gìn giữ văn hóa và hướng đến bền vững. Nhà nước giữ vai trò hoạch định, ban hành chính sách, còn doanh nghiệp tư nhân là lực lượng hiện thực hóa mục tiêu.

Tại talkshow "Kiến tạo đất nước", chủ đề "Nâng tầm chuẩn sống người dân Việt Nam", phát sóng trên Cổng thông tin Chính phủ ngày 26/8, bà Thi Anh Đào - Giám đốc khối Marketing, Masterise Group trả lời cho câu hỏi "Liệu diện mạo và chuẩn sống đô thị có thể được định nghĩa bởi doanh nghiệp tư nhân?".

Từ xây nhà đến kiến tạo chuẩn sống

Theo bà Đào, điều này là có thể nhưng doanh nghiệp không thể "tự phong chuẩn" theo cách chủ quan, mà phải đồng hành cùng chính sách vĩ mô và xuất phát từ nhu cầu thật của cư dân. "Câu chuyện ‘nâng chuẩn sống’ không còn là khẩu hiệu, mà là một áp lực nghề nghiệp rất thật với những người làm nghề như chúng tôi", bà Thi Anh Đào nhấn mạnh.

Talkshow Kiến tạo đất nước, phát sóng ngày 26/8. Ảnh: Masterise Group

Theo đại diện Masterise Group, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nâng chuẩn sống không thể dừng ở việc bổ sung tiện nghi, mà còn phải kiến tạo hệ thống kết nối và mang đến giá trị thật cho người dân. Nếu chỉ tạo ra những khu đô thị sang trọng nhưng tách biệt, doanh nghiệp rất dễ rơi vào bẫy của "tòa tháp ngà", xa hoa nhưng không dành cho số đông, thiếu liên kết, và không có khả năng phục vụ hành trình thường nhật của cuộc sống.

Với Masterise Group, đơn vị quan điểm gắn "chuẩn sống" với trách nhiệm xã hội và phát triển đất nước. Do đó, đơn vị xem nâng chuẩn sống vừa là mục tiêu kinh doanh, vừa là cam kết dài hạn với cộng đồng. Tầm nhìn thể hiện một phần qua Masterise Homes - thành viên của Masterise Group, thương hiệu gắn liền với hành trình hơn một thập kỷ kiến tạo không gian sống cho người Việt.

"Với Masterise Homes, chúng tôi lựa chọn hướng đi riêng. Các dự án của Masterise Homes phát triển theo định nghĩa mới về 'hàng hiệu' trong bất động sản, qua đó nâng chất lượng sống, kiến tạo trải nghiệm xứng tầm cho cư dân", bà Đào nói.

Giám đốc khối Marketing Masterise Group cũng nhấn mạnh "hàng hiệu" dưới góc nhìn phi truyền thống của đơn vị không gắn với sự xa xỉ, mà là sự bảo chứng về chất lượng sống, ngay cả giới trung lưu, thượng trung lưu hay thế hệ người Việt thành đạt trẻ cũng có thể hưởng thụ. Dự án hàng hiệu theo định nghĩa của đơn vị phải đáp ứng bốn tiêu chí cốt lõi: tỉ mỉ trong từng chi tiết, bảo chứng giá trị với thời gian, mang cảm hứng di sản và được quốc tế công nhận.

"Đó là tầm nhìn Masterise Group đặt ra và góp phần giảm tỷ lệ những 'tháp ngà' xa xỉ không dành cho số đông, tập trung kiến tạo không gian sống thực sự chạm đến những mối bận tâm của các nhóm khách hàng khác nhau", bà Đào khẳng định.

Trong bối cảnh Nghị quyết 10 xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng và Nghị quyết 06 đặt mục tiêu phát triển đô thị bền vững đến 2045, bà cũng cho rằng doanh nghiệp phải nhìn nhận mình là một thành phần trong hệ sinh thái kiến quốc. Do đó, doanh nghiệp trong ngành không thể chỉ dừng ở "xây nhà để bán", mà phải tham gia kiến tạo môi trường sống, cân bằng lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường - phù hợp tinh thần nghị quyết. Từ cách nhìn này, theo đại diện đơn vị, để kiến tạo một khu đô thị đáng sống, cần sự chung tay của nhiều bên: quy hoạch từ Nhà nước, chính sách hỗ trợ phù hợp và cách tiếp cận trách nhiệm, tử tế từ doanh nghiệp.

"Để phát triển đô thị Việt Nam tương xứng với quốc tế, không chỉ dựa vào quy định của Nhà nước hay vốn đầu tư mà từ cách thức mỗi doanh nghiệp kiến tạo khu đô thị - không dừng ở việc xây nhiều tòa nhà, mà phải biến nơi đó thành một không gian đáng sống", bà nhận định.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing Masterise Group. Ảnh: Masterise Group

Một điểm khác biệt khi doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bước ra quốc tế, theo bà Đào, là "chất Việt Nam". Đó là khả năng tạo ra không gian sống vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa giữ được mối liên kết văn hóa và nguồn cội, thể hiện qua thiết kế, cảnh quan và những công trình công cộng.

Masterise Group chọn con đường dài hạn, ràng buộc trách nhiệm

Bất động sản là lĩnh vực gắn với lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, theo bà Thi Anh Đào, Masterise Group chọn hướng đi khác - xây dựng thương hiệu dựa trên tầm nhìn dài hạn, chấp nhận nhiều ràng buộc trách nhiệm để hướng đến tương lai bền vững.

Tập đoàn xác định quy tắc: lợi ích của doanh nghiệp không tách rời khỏi lợi ích của cộng đồng. Khi cư dân - những người trực tiếp thụ hưởng sản phẩm - phát triển về kinh tế, tinh thần và giá trị sống, họ mới đồng cảm và trân trọng giá trị doanh nghiệp mang lại cho xã hội.

Từ đó, việc phát triển khu đô thị cần trở thành nơi cư dân tìm thấy sự kết nối với bản thân và cộng đồng, đồng thời là chốn cân bằng, tái tạo năng lượng. Cao hơn nữa, đó phải là nơi cư dân cảm nhận được những giá trị sống bền vững - song hành với họ trong tương lai.

"Giá trị lâu dài của bất động sản không chỉ đến từ 'phần cứng' - hạ tầng, thiết kế, mà còn từ 'phần mềm' - chất lượng cộng đồng, cách cư dân cùng nhau kiến tạo lối sống", vị đại diện nêu.

Tuy nhiên, để thực hiện điều này, doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở triết lý. Do đó, đơn vị chọn cách biến kinh nghiệm, bài học và hợp tác quốc tế thành một hệ thống tiêu chuẩn cho từng dòng sản phẩm. "Mỗi phân khúc khách hàng sẽ có một bộ tiêu chuẩn riêng, bảo đảm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế thay vì áp dụng chung một công thức", bà Đào cho biết.

Điển hình là dự án đô thị The Global City, được phát triển bởi Masterise Homes. Tại đây, mô hình "thành phố 15 phút" được áp dụng khi mọi nhu cầu thiết yếu - từ giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí đến không gian xanh, đều có thể tiếp cận trong 15 phút đi bộ. Việc đưa chuẩn quốc tế này vào Việt Nam giúp cư dân tiết kiệm và có thêm "thời gian chất lượng" cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mô hình "thành phố 15 phút" được áp dụng tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Các chuẩn mực quốc tế này được điều chỉnh để phù hợp với văn hóa Việt Nam. Trong thiết kế nhà ở The Global City, nhiều yếu tố gắn với bản sắc văn hóa TP HCM được lồng ghép, giúp cư dân vừa sống trong một đô thị quốc tế, vừa không xa rời cội nguồn. Quy hoạch cũng tính đến phân bổ không gian theo nhu cầu đa dạng: cho người trẻ, gia đình hay người cao tuổi, qua đó hình thành đô thị bao dung, nhiều tầng lớp cùng chung sống.

Những triết lý này, theo bà Thi Anh Đào, được chuyển hóa thành quy chuẩn cụ thể từ thiết kế đến vận hành, quản lý. Khi đó, giá trị mới thực sự đến tay cư dân và ngược lại, nâng cao giá trị dài hạn cho cả dự án lẫn thương hiệu.

Cuối cùng, lãnh đạo Masterise Group khẳng định với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải phát triển hệ thống đô thị bền vững, cạnh tranh và nhân văn. Ở đó, sự đồng hành của khối tư nhân là không thể thiếu. Nhưng quan trọng hơn, phải có những doanh nghiệp biết "kiến tạo" chứ không chỉ "phát triển".

Hoài Phương