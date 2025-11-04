Masterise được giao nghiên cứu đề xuất đầu tư cầu Phú Mỹ 2

UBND TP HCM vừa chấp thuận giao Tập đoàn Masterise nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo quyết định này, Masterise tự bố trí kinh phí để triển khai việc nghiên cứu và lập báo cáo đề xuất, không sử dụng ngân sách thành phố. Thời hạn hoàn thành báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét là 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận.

Nếu hết thời hạn trên mà hồ sơ chưa hoàn tất, hoặc không được phê duyệt, doanh nghiệp được xem là không tiếp tục tham gia và tự chịu các chi phí đã thực hiện.

Việc giao Masterise lập đề xuất chủ trương đầu tư không đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ được chỉ định thực hiện dự án. Sau khi báo cáo được phê duyệt, TP HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Masterise đề xuất xây dựng cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM) và điểm cuối kết nối đường liên cảng thuộc tỉnh Đồng Nai. Tuyến cầu - đường dự kiến có 8 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 12.900 tỷ đồng. Dự án sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư vào quý IV năm nay, dự kiến khởi công quý III/2026 và hoàn thành năm 2029.

Cầu Phú Mỹ 2 được xem là một trong các dự án trọng điểm nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa TP HCM và Đồng Nai. Tháng 10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản thống nhất để TP HCM là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án này. Cùng với các tuyến trên cao trục đường Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM), tuyến đường này sẽ tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Dự án sẽ góp phần giảm tải cho đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời thúc đẩy phát triển khu Nam Thành phố và đô thị Nhơn Trạch.

Ngoài dự án cầu Phú Mỹ 2, trước đó Tập đoàn Masterise cũng đã đề xuất nhiều dự án quan trọng tại TP HCM, như dự án cầu Cần Giờ kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP, đường cao tốc đô thị nối khu vực Hồ Tràm đến sân bay quốc tế Long Thành và dự án metro số 3 (An Hạ - Hiệp Bình Phước).

Phương Uyên