Masteri West Heights nâng tầm giá trị bằng chất lượng dịch vụ quản lý

Masteri West Heights (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Masterise Property Management - đơn vị chuyên quản lý bất động sản tại các dự án của Masterise Homes vận hành mục tiêu đem đến trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho các chủ sở hữu, cộng đồng cư dân.

Theo đại diện Masterise Property Management, dịch vụ vận hành của đơn vị có thiết kế riêng phù hợp với quy mô lớn của các dự án từ cao cấp trở lên. Masterise Homes áp dụng nền tảng công nghệ số, kiến tạo ứng dụng dành riêng cho cư dân, để các trao đổi trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Chủ nhân căn hộ không còn phải thực hiện các quy trình phức tạp, chờ đợi phản hồi hay yêu cầu giải quyết vấn đề.

Tại Masteri West Heights, công tác bảo trì diễn ra thường xuyên, nhanh chóng phát hiện và sửa chữa kịp thời, đảm bảo mọi hoạt động trong tòa nhà luôn được vận hành hiệu quả. Điều này cũng tính toán được các nguy cơ rủi ro để đơn vị quản lý sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cư dân. Masterise Property Management cũng chú trọng vào đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Đại diện đơn vị này nhận định, trong phát triển dự án bất động sản, bài toán quản lý vận hành quan trọng không kém bài toán quy hoạch, xây dựng. Giá các căn hộ được hình thành không chỉ từ những yếu tố chính như tiền đất, chi phí xây dựng, thương hiệu chủ đầu tư mà còn đến từ chất lượng dịch vụ vận hành. Công tác vận hành tốt giúp hoạt động bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân. Điều này quyết định đến mức độ hài lòng, hạnh phúc của cư dân, thôi thúc họ gắn bó lâu dài với nơi mình sống, từ đó hình thành nên cộng đồng bền gián tiếp nâng tầm giá trị của bất động sản.

"Với những dự án cao cấp, dịch vụ quản lý - vận hành còn trở thành yếu tố góp phần tác động đến quyết định mua căn hộ", đại diện Masterise Homes nhấn mạnh.

Khách hàng Lê Huy Bình đang sống tại Masteri Thảo Điền - một dự án cao cấp do Masterise Homes phát triển tại TP HCM cho biết, yếu tố tiên quyết để anh và gia đình lựa chọn gắn bó với không gian sống này là vì dự án được quản lý và vận hành chuyên nghiệp. Điều đó sẽ tối ưu hóa các tiện ích mang lại cuộc sống tiện nghi, thảnh thơi, an tâm tuyệt đối cho cư dân. Ngoài ra, việc quản lý vận hành có ảnh hưởng lớn tới giá trị dự án trong tương lai.

Là một trong những dự án do Masterise Homes phát triển, thuộc dòng sản phẩm cao cấp Masteri Collection, Masteri West Heights không chỉ là nơi an cư đủ đầy tiện ích mà còn hội tụ đầy đủ ba yếu tố định hình chuẩn "Sống phong cách Masteri" là sống tinh tế - sống trải nghiệm - sống an yên. Dự án thiết kế theo kiến trúc đương đại, có 22 tiện ích nội khu với nhiều mảng xanh, kiến tạo một cộng đồng văn minh phía Tây Thủ đô.

Ngoài hệ thống an ninh nghiêm ngặt 24/7 thì đơn vị quản lý còn bố trí đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng trực tại khu vực tiền sảnh tòa nhà nhằm đảm bảo tiếp nhận và xử lý trực tiếp các yêu cầu, khúc mắc của cư dân

Khách hàng Nguyễn Trường Giang (Hà Nội) chia sẻ, lý do anh chọn Masteri West Heights bởi tên tuổi của đơn vị quản lý và phát triển. Chung cư gia đình anh sống trước đây có rất nhiều vấn đề với ban quản lý bởi các tiện ích không được vận hành đúng như cam kết ban đầu, ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình. Nên lần lựa chọn này khi chọn nhà anh Giang đã tính toán khá kỹ, ưu tiên các tiện ích, dịch vụ để các thành viên có thể nghỉ ngơi, thư giãn một cách thoải mái nhất.

