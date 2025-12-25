Masteri Park Place tích hợp đa tiện ích trong không gian sống

Masteri Park Place có vị trí ngay trung tâm The Global City, tích hợp không gian sống hiện đại, hệ tiện ích đồng bộ, kết nối hạ tầng thuận lợi, đáp ứng đa dạng nhu cầu cư dân.

Dự án là khu căn hộ cao cấp do Masterise Homes phát triển, được định vị trong phân khúc nhà ở chú trọng chất lượng không gian sống và hệ tiện ích tích hợp. Masteri Park Place hướng đến nhóm cư dân tìm kiếm môi trường sống tiện nghi, đồng bộ và có giá trị sử dụng lâu dài trong đô thị.

Dự án có vị trí ngay trung tâm The Global City, đại đô thị quy mô 117 ha tại phường Bình Trưng, TP HCM. Vị trí liền kề Kênh Đào Nhạc Nước mang lại lợi thế về cảnh quan và không gian mở, đồng thời tạo sự kết nối trực tiếp với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng trong khu đô thị.

Phối cảnh khu căn hộ Masteri Park Place. Ảnh: Masteries Home

Từ Masteri Park Place, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến hàng loạt trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, xa lộ Hà Nội, đại lộ Mai Chí Thọ và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Lợi thế kết nối này giúp việc di chuyển đến trung tâm thành phố, khu đô thị Thủ Thiêm hay các tỉnh vệ tinh trở nên thuận tiện, tạo tiềm năng tăng giá trong bối cảnh hạ tầng khu Đông đang được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện từng ngày.

Khu căn hộ được quy hoạch trên quỹ đất rộng 3,12 ha với tổng thể gồm 4 tòa căn hộ cao từ 24 đến 30 tầng và một tòa văn phòng hiện đại. Ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tinh giản nhưng sang trọng được Masterise Homes áp dụng xuyên suốt, nhằm tối ưu hóa tầm nhìn hướng ra công viên, mặt nước và trung tâm sôi động của The Global City. Mỗi không gian sống đều được thiết kế chú trọng đến ánh sáng tự nhiên, thông gió và sự kết nối hài hòa giữa bên trong căn hộ, cảnh quan bên ngoài.

Căn hộ tại Masteri Park Place đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng xây dựng, thể hiện triết lý sống tinh tế thông qua từng chi tiết hoàn thiện. Từ mặt bằng bố trí thông minh, không gian sinh hoạt rộng mở đến vật liệu và thiết bị bàn giao đạt chuẩn quốc tế, tất cả hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi, bền vững, mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ nhân.

Theo đại diện chủ đầu tư, điểm nhấn tạo nên sức hút khác biệt của dự án là hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản theo mô hình "all-in-one" - tất cả trong một. Cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với hồ bơi phong cách resort, khu cabana thư giãn, công viên ven kênh yên tĩnh. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe và tinh thần như phòng gym, yoga, spa, studio sáng tạo, phòng giải trí, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em. Mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí và tái tạo năng lượng đều được đáp ứng trong vài bước chân, mang lại sự riêng tư nhưng không tách rời nhịp sống năng động của đô thị.

Ngoài thừa hưởng hệ tiện ích nội khu cao cấp, Masteri Park Place còn nằm trong hệ sinh thái hoàn chỉnh của The Global City. Tại đây, cư dân có thể tiếp cận hệ thống trung tâm thương mại, giải trí, sự kiện quốc tế, không gian văn hóa - nghệ thuật và các tiện ích đô thị quy mô lớn, góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, đa sắc màu.

Chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản chuyển sang giai đoạn chọn lọc, các dự án có vị trí trung tâm, quy hoạch rõ ràng và định hướng phát triển dài hạn tiếp tục thu hút sự quan tâm. Masteri Park Place là một trong những dự án đáp ứng các tiêu chí này, vừa phục vụ nhu cầu an cư chất lượng, vừa mở ra khả năng tích lũy giá trị trong dài hạn.

Các chuyên gia đánh giá, thị trường căn hộ cao cấp tại khu Đông TP HCM đang ghi nhận thêm nhiều dự án mới, góp phần hình thành mặt bằng sống chất lượng cao. Trong đó, Eaton Park, khu căn hộ do Gamuda Land phát triển trên trục Mai Chí Thọ, nằm cách The Global City vài phút di chuyển, là một trong những dự án đáng chú ý. Việc nhiều dự án quy mô lớn cùng được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, tiện ích đang từng bước cho thấy vai trò của khu vực phường Bình Trưng như điểm đến của nhóm cư dân có yêu cầu cao và nhà đầu tư dài hạn.

Hoàng Đan