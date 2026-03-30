Masteri Cosmo Central phát triển không gian sống tích hợp cho người trẻ

Masteri Cosmo Central có hệ tiện ích tích hợp sinh hoạt, làm việc, giải trí, hướng đến đáp ứng nhu cầu linh hoạt và trải nghiệm sống của nhóm cư dân trẻ tại đô thị.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, cách nhìn về nhà ở tại các thành phố lớn đang thay đổi. Trước đây, căn hộ thường được xem là mục tiêu an cư, nhưng hiện nay, nơi ở còn cho thấy phong cách sống và lựa chọn cá nhân của mỗi người.

Đối với nhóm cư dân trẻ tại các đô thị lớn, nhu cầu về nhà ở không dừng ở tiện nghi. Không gian sống cần đủ linh hoạt để thích ứng với nhịp sống hiện đại. Ranh giới giữa làm việc, sinh hoạt và giải trí ngày càng thu hẹp. Vì vậy, các dự án phát triển theo định hướng gắn với lối sống đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Phối cảnh Masteri Cosmo Central. Ảnh: Masterise Homes

Trong xu hướng đó, Masteri Cosmo Central - phân khu cao tầng thuộc dòng Masteri Collection do Masterise Homes phát triển, nằm trong khu đô thị The Global City, đáp ứng hầu hết nhu cầu của cư dân trẻ. Dự án gồm 6 tòa tháp cao từ 19 đến 29 tầng. Sản phẩm đa dạng, từ căn hộ 1 đến 4 phòng ngủ đến Duplex, Penthouse và khu căn thương mại ba tầng.

Bên cạnh quy mô, dự án hướng đến cách tổ chức không gian theo mô hình tích hợp. Thay vì tách rời các chức năng, Masteri Cosmo Central hình thành môi trường sống nơi cư dân có thể đồng thời làm việc, nghỉ ngơi, kết nối và giải trí trong cùng hệ sinh thái. Việc bố trí hệ tiện ích nội khu đa dạng kết hợp hệ tiện ích của toàn khu đô thị giúp tối ưu trải nghiệm sống trong phạm vi gần, giảm sự phụ thuộc vào việc di chuyển ra bên ngoài.

Yếu tố kết nối cũng được đặt làm trọng tâm trong cách phát triển dự án. Từ vị trí trung tâm trong khu đô thị đến việc tổ chức không gian sinh hoạt chung, mọi thiết kế đều hướng đến việc gia tăng sự tương tác giữa cư dân với môi trường sống xung quanh. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao chất lượng sống và hình thành cộng đồng cư dân có sự gắn kết.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án cũng cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ. Thế hệ cư dân trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm những không gian sống đáp ứng nhu cầu ở, hỗ trợ phát triển cá nhân, nuôi dưỡng cảm hứng và thể hiện bản sắc riêng. Trong bối cảnh đó, nhà ở không còn là sản phẩm đơn lẻ, mà trở thành một phần của hành trình xây dựng phong cách sống. Sự xuất hiện của Masteri Cosmo Central cho thấy thị trường đang chuyển dịch theo hướng chú trọng trải nghiệm và giá trị sống. Các yếu tố về không gian, tiện ích và cộng đồng ngày càng được đặt ngang với yếu tố sản phẩm.

Đặt trong tổng thể The Global City, đại đô thị được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, dự án đóng vai trò như phân khu bổ trợ cho hệ sinh thái đô thị. Các yếu tố phát triển theo hướng đồng bộ, từ hạ tầng, tiện ích đến không gian sinh hoạt.

Hoàng Đan