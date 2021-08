Masteri Centre Point ứng dụng công nghệ giới thiệu sản phẩm trực tuyến

Nhờ ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, lễ ra mắt trực tuyến dự án Masteri Centre Point thu hút sự quan tâm của người mua nhà.

Nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes vừa tổ chức sự kiện giới thiệu dự án Masteri Centre Point theo hình thức trực tuyến. Chương trình được livestream trực tiếp thông qua Masterise Homes App - ứng dụng do đơn vị phát triển này mới ra mắt, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và khách mua ở thực.

Masterise Homes App là sản phẩm công nghệ mới ra mắt của Masterise Homes.

"Masterise Homes App tích hợp toàn bộ giao dịch trong một ứng dụng, góp phần đổi mới và nâng tầm trải nghiệm giao dịch bất động sản không tiếp xúc. Chỉ một chạm để kết nối không giới hạn, khách hàng có thể giao dịch trực tuyến an toàn và chủ động quản lý mọi bước trong hành trình sở hữu ngôi nhà tương lai", đại diện Masterise Homes cho biết.

Công cụ giúp khách hàng lựa chọn căn hộ qua hình ảnh một cách chân thực hơn, thông qua video 360 độ và hình chiếu phối cảnh từ góc nhìn cao. Thông qua đó, hành trình trải nghiệm, tìm hiểu thông tin được hiển thị rõ ràng, liền mạch. Masterise Homes cam kết ứng dụng chế độ bảo mật nghiêm ngặt, mang lại sự yên tâm cho khách hàng trong tất cả giao dịch với chữ ký điện tử thông minh.

Masterise Homes sử dụng công nghệ đem đến trải nghiệm mới cho khách hàng.

Trong sự kiện này, khách hàng được giải đáp những thắc mắc liên quan đến sản phẩm, tiến độ thi công cũng như quy trình chọn căn và đi tới thoả thuận ký kết. Mọi quy trình như thao tác đăng ký tham dự, nhận mã OTP để chọn vị trí căn hộ, chọn tòa nhà cho tới việc hỏi đáp trực tuyến với nhà phát triển và nhân viên tư vấn được thực hiện một cách thuận tiện.

Sự kiện cũng trình chiếu những hình ảnh, thước phim 3D sống động về dự án Masteri Centre Point trong tương lai, đan xen là các màn trình diễn âm nhạc hấp dẫn từ chương trình The Master of Living Show.

Theo đại diện Masterise Homes, trước khi diễn ra chương trình doanh nghiệp này đã thực hiện các buổi đào tạo trực tuyến cho hơn 600 chuyên viên tư vấn của dự án Masteri Centre Point. Ông Jason Turnbull - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Masterise Homes nhìn nhận những buổi giới thiệu trực tuyến là bước chuẩn bị thiết thực cho sự trở lại của doanh nghiệp tại thị trường TP HCM sau đại dịch.

"Khi nền kinh tế phục hồi, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của nhiều dòng sản phẩm cao cấp, các dự án tích hợp quy mô, mang đến giá trị thanh khoản tốt cho người mua. Tôi tin đây là cách các nhà phát triển bất động sản chung tay vào sự phục hồi của kinh tế Việt Nam", ông Jason Turnbull nhận xét.

Ông Jason Turnbull - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính của Masterise Homes trong sự kiện ra mắt.

Với kinh nghiệm và sự thành công trong việc xây dựng những dự án chất lượng cùng tầm nhìn tạo nên xu hướng sống mới, các sản phẩm của Masterise Homes nhận phản hồi tích cực từ khách hàng và nhà đầu tư. Trong đó các dự án như Masteri An Phú, Masteri Thảo Điền hay Millennium được thị trường đánh giá cao.

Bên cạnh đó, gần đây, giải pháp tài chính sáng tạo Home for Home cũng giúp người mua linh hoạt tiếp cận với các sản phẩm cao cấp của Masterise Homes. Với sự hợp tác cùng ngân hàng Techcombank, giải pháp "Đổi nhà sống sang" - Home for Home đã trở thành ý tưởng nâng cấp nhà mới, giúp gia đình Việt nâng tầm cuộc sống trong các căn hộ sang trọng, hiện đại và tiện ích.

Anh Đặng Quang Bình - khách tham gia sự kiện trực tuyến, đã quyết định chọn mua căn hộ Masteri Centre Point vì thích sự an toàn và tiện lợi. Anh đánh giá sự kiện trực tuyến giúp đảm bảo an toàn khi tham dự trong bối cảnh dịch bệnh, các thao tác chọn căn và quá trình tư vấn diễn ra thuận lợi. "Tôi hài lòng khi chọn được căn hộ ưng ý, nơi có thể dễ dàng đi làm, đưa con đi học và gia đình an tâm sống trong khuôn viên nhiều cây xanh và tiện ích hiện đại", anh Bình nói.

Masteri Centre Point nằm tại lõi trung tâm của đại đô thị, thụ hưởng đa dạng tiện ích của khu vực này. Từ khi ra mắt thị trường, dự án nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sở hữu vị trí chiến lược "trung tâm của trung tâm". Với 10 tòa tháp thiết kế ấn tượng, cùng hơn 5.000 căn hộ mang phong cách nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng về phong cách sống chuẩn quốc tế cho cộng đồng cư dân cao cấp tại quận 9.

Tại đây, nhà phát triển đẩy mạnh đầu tư vào không gian sống đẳng cấp, nhiều mảng xanh, với tính an ninh và riêng tư được đặt lên hàng đầu. Trải qua nhiều năm hoàn thiện sản phẩm và khẳng định tên tuổi trên thị trường, sự trở lại của Masterise Homes được kỳ vọng đưa Masteri Centre Point lên một tầm cao mới. Dự án bàn giao với chất lượng nội thất cao cấp nhất đến từ các thương hiệu danh tiếng thế giới như: Kohler, Daikin và Hafele.

"Sự thành công của sự kiện trực tuyến vừa qua chứng tỏ sức hút của kênh đầu tư bất động sản và đặc biệt là sự quan tâm của thị trường dành cho Masteri Centre Point. Dự án vẫn nỗ lực thực hiện cam kết nhằm đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cho cư dân tương lai", đại diện nhà phát triển cho biết.

Hoài Phong