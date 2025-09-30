Masteri Centre Point kỳ vọng hưởng lợi từ đà thanh khoản căn hộ phía Nam

TP HCMMasteri Centre Point hưởng lợi từ hạ tầng, cộng đồng hiện hữu, tiềm năng khai thác dòng tiền cho thuê ổn định trong bối cảnh thanh khoản căn hộ phía Nam tăng.

Quý II, sức mua căn hộ tại TP HCM và các tỉnh phía Nam có xu hướng phục hồi với tỷ lệ hấp thụ tăng gấp 4 lần so với quý trước, theo DKRA Group. Hơn 11.000 căn hộ bán ra thành công trong quý, tỷ lệ hấp thụ đạt trung bình 54%, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ và 4 lần so với quý trước. Giá sơ cấp căn hộ nhích thêm 3-8% và giá thứ cấp cũng tăng phổ biến 4-11% so với quý I.

Tại TP HCM, theo hãng tư vấn CBRE, giá căn hộ mới đạt 82-220 triệu đồng mỗi m2 trong quý II, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ Batdongsan cũng cho thấy trong 8 tháng đầu năm, giá căn hộ tại khu Đông tăng 18-40%. Hồi đầu năm, khu vực này là nơi có tốc độ tăng giá căn hộ cao với mức tăng trung bình 18,3%, cao hơn 3,2% so với thị trường TP HCM.

Khu Đông được kỳ vọng trở thành trung tâm chiến lược mới sau khi mở rộng địa giới hành chính, chiếm tới 70% tổng vốn đầu tư hạ tầng của thành phố. Hệ thống giao thông đồng bộ với các công trình như tuyến metro, vành đai 2, vành đai 3 hay cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao giá trị bất động sản trong trung và dài hạn.

Vành đai 3, tuyến đường huyết mạch giúp gia tăng kết nối liên vùng khu Đông TP HCM. Ảnh: PCM

Khảo sát được công bố vào tháng 7 của Batdongsan cho thấy, nhu cầu mua nhà để ở và cho thuê cùng chiếm tỷ lệ trên 40%, trong khi mục đích "lướt sóng" chỉ dưới 20%. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ đầu cơ sang đầu tư dài hạn, chú trọng khả năng sinh lời bền vững.

Người mua hiện nay quan tâm nhiều hơn đến phong cách sống và hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Khả năng cho thuê ổn định cùng các yếu tố như pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và vị trí kết nối thuận tiện là tiêu chí hàng đầu.

Trong nhóm dự án đã đi vào vận hành tại khu Đông, Masteri Centre Point nổi bật với tỷ lệ lấp đầy dao động 70-80%, theo chia sẻ từ nhà phát triển Masterise Homes. Dự án sở hữu không gian sống khép kín (compound) với cộng đồng cư dân ổn định và pháp lý đầy đủ.

Theo số liệu từ Batdongsan, giá thuê trung bình căn hộ 2 phòng ngủ tại đây được rao trên các trang cho thuê cao hơn 15-30% so với mặt bằng chung với mức 11-15 triệu đồng mỗi tháng, mang lại tỷ suất lợi nhuận cho thuê ước tính 3,5% mỗi năm. So với mức phổ biến dưới 4% trên thị trường, đây được xem là điểm đến cho nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định.

Cận cảnh không gian sống Masteri Centre Point hiện đại cùng thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên. Ảnh: H.T.A

Triển vọng giá còn được hỗ trợ bởi vị trí khép kín trong đại đô thị quy mô lớn và lợi thế kết nối trực tiếp với các trục chính như vành đai 3. Khi loạt dự án giao thông như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, vành đai 2, quy hoạch các tuyến metro mở rộngvà các tuyến đường xung quanh hoàn thiện đồng bộ, khu Đông được dự báo bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh quỹ căn hộ khép kín cao cấp tại lõi các khu đô thị mới không nhiều, những dự án đã định hình cộng đồng cư dân cùng thiết kế compound như Masteri Centre Point có thể nắm lợi thế cạnh tranh.

Hơn 30 tiện ích nội khu là điểm nhấn được cư dân đang sinh sống tại Masteri Centre Point dành nhiều lời khen. Ảnh: H.T.A

Masteri Centre Point vừa đáp ứng nhu cầu an cư và cho thuê ở hiện tại, vừa có cơ sở kỳ vọng vào mức tăng giá trong trung hạn nhờ hạ tầng và nguồn cung hạn chế. Việc dự án bàn giao hàng trăm sổ hồng cho cư dân cũng là điểm cộng về mặt pháp lý cho khách hàng, nhất là với những người mua đề cao tính khai thác, sử dụng ngay và dòng tiền ổn định.

Song Anh