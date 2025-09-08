Mastercard Việt Nam có giám đốc mới

Mastercard vừa bổ nhiệm ông Sharad Jain làm Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào.

Ông Sharad Jain tiếp nhận vị trí từ bà Winnie Wong, người đã dẫn dắt 3 thị trường này từ tháng 4/2019 và hiện là Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Thái Lan và Myanmar.

Ngoài định hướng chiến lược và giám sát các hoạt động kinh doanh chung khu vực, tại Việt Nam, ông Sharad sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác với các cơ quan chính phủ, đối tác ngân hàng, công nghệ tài chính (fintech) và bán lẻ nhằm mở rộng các giải pháp thanh toán số.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard. Ảnh công ty cung cấp

Tân giám đốc quốc gia của Mastercard đánh giá Việt Nam có cơ hội "vô cùng to lớn" để tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực thanh toán. "Tôi rất mong chờ được hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Việt Nam nhằm xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, kết nối và toàn diện", ông Sharad nói.

Theo báo cáo về Chỉ số Thanh toán của Mastercard, 94% người tiêu dùng Việt Nam đã sử dụng ít nhất một hình thức thanh toán số mới trong vòng một năm qua, cao hơn 7% so với mức trung bình toàn cầu. Nhu cầu mạnh mẽ đối với thanh toán số mở ra cơ hội lớn để mở rộng việc ứng dụng các công nghệ và giải pháp số, góp phần thúc đẩy Việt Nam tiến tới hệ sinh thái số toàn diện và bền vững hơn.

Trước khi trực tiếp điều hành thị trường Việt Nam, ông Sharad Jain có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Ấn Độ, châu Á và Trung Đông. Gần nhất, ông giữ chức Phó chủ tịch phụ trách Quản lý Khách hàng khu vực Đông Nam Á của Mastercard tại Singapore.

Mastercard là hãng công nghệ thanh toán trụ sở tại New York (Mỹ). Công ty đang hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, vốn hóa xấp xỉ 530 tỷ USD.

Viễn Thông