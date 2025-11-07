"Master of Joy" nhận hàng trăm bài dự thi

Cuộc thi chia sẻ không gian sống "Master of Joy" ghi nhận hàng trăm bài dự thi từ cộng đồng cư dân của Masterise Homes sau một tháng diễn ra.

Ban tổ chức cho biết, 10 bài dự thi truyền cảm hứng đã được vinh danh, kèm phần thưởng. Các cư dân tham dự cũng nhận được những phần quà tri ân. Theo đại diện chương trình, "Master of Joy" không chỉ là một cuộc thi ảnh với chủ đề "Tận hưởng không gian sống" mà còn là hoạt động gắn kết cộng đồng cư dân, khuyến khích chia sẻ trải nghiệm sống tích cực tại các khu căn hộ Masteri.

Vợ anh Nguyễn Trịnh Tú Linh (cư dân Masteri West Heights) cùng con trai dưới sân chơi nội khu. Ảnh: NVCC

Nhiều câu chuyện đời thường được tái hiện. Chị An Nhung, cư dân Masteri Waterfront (Ocean Park 1, Hà Nội), cảm giác "bình yên giữa nhịp sống hiện đại". Trong khi đó, Trần Thảo Chi ví cuộc sống ở Masteri Waterfront như "resort trong lòng thành phố", nơi sáng ngắm bình minh bên hồ nước, chiều cùng gia đình bơi lội, đọc sách và đi dạo.

Tại Masteri West Heights (Vinhomes Smart City, Hà Nội), anh Nguyễn Trịnh Tú Linh cho biết căn hộ là tổ ấm để trở về, nơi lưu giữ những cột mốc đầu đời của con. Nhiều gia đình trẻ đánh giá môi trường sống an toàn, tiện ích phong phú hỗ trợ phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ.

Con trai chị Thúy Hằng vui chơi tại Masteri West Heights. Ảnh: NVCC

"Từ ngày chuyển về, con vận động nhiều hơn và có thêm bạn", chị Nguyễn Thị Thúy Hằng bày tỏ sự hài lòng với nơi ở hiện tại.

Với chị Minh Vy (Masteri Waterfront), hạnh phúc đến từ niềm vui của con khi bé nói thích nơi này vì sáng được bơi, chiều đi chơi, tối xem múa lân. Một số cư dân khác cũng đồng tình cho rằng thời gian đi chơi ngay dưới sân nội khu vừa tiện lợi, vừa tạo sự gắn kết cho gia đình mà không tốn thời gian ra ngoài.

Chồng chị Minh Vy và con thích thú với bể bơi tại Masteri Waterfront. Ảnh: NVCC

Cuộc thi "Master of Joy" do cộng đồng Nhà tôi ở Masterise phối hợp cùng Masterise Property Management tổ chức, dành cho cư dân Masteri West Heights và Masteri Waterfront. Qua đây, ban tổ chức muốn lan tỏa cảm hứng sống tích cực, yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc, không chỉ trong cộng đồng cư dân Masterise nói riêng, mà còn đến những cộng đồng văn minh cùng chí hướng.

Song Anh