Master Franchise Ding Tea bật mí cách biến áp lực thành động lực

Chị Vũ Diệu Linh, Master Franchise Ding Tea cho rằng, các bạn trẻ nếu thấy áp lực, hãy ra ngoài và trải nghiệm, hãy thử làm công việc mong muốn để xác định đúng hướng đi.

Từ giảng đường tới quyết định khởi nghiệp, chị Diệu Linh - cựu sinh viên khối ngành Quản trị và Kinh doanh BUV, hiện là Master Franchise, phụ trách vận hành thương hiệu Ding Tea tại Hà Nội đã chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê trong sự kiện "Shine your own way - Thành công theo cách riêng của bạn", do trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) tổ chức trực tuyến.

Sự kiện mang tới cơ hội để học sinh lắng nghe và trò chuyện cùng chuyên gia trong ngành, mở ra góc nhìn thực tế về nghề nghiệp tương lai. Các bạn sẽ đồng thời tìm thấy lời giải cho trăn trở của bản thân và nhiều gen Z khác: làm sao để vượt qua áp lực đồng trang lứa, xoay xở thích nghi giữa khó khăn.

Chiếc phễu lọc áp lực

Thay vì lướt mạng xã hội và căng thẳng trước thành tích của bạn bè xung quanh thì bạn thử ngồi xuống, suy nghĩ xem đâu mới là điều mình mong muốn. Chị Linh nhớ lại công việc đầu tiên làm quản lý trong một doanh nghiệp nhượng quyền mảng F&B khi đang học năm thứ ba. Nhờ quãng thời gian làm việc tại đây, chị dần nhận ra đam mê với ngành dịch vụ.

Chị Diệu Linh - cựu sinh viên khối ngành Quản trị và Kinh doanh BUV.

"Khi biết mình yêu thích điều gì, các em sẽ có cơ sở để thuyết phục gia đình tin tưởng vào lựa chọn của các em. Một số thành tích của bạn bè đồng trang lứa không còn là điều mà em theo đuổi. Nhờ đó, các em sẽ bớt đi những xao nhãng từ môi trường xung quanh, sàng lọc bớt áp lực so với lúc trước", chị Diệu Linh cho hay.

Biến áp lực thành động lực

Master Franchise của Ding Tea nhắn nhủ các bạn trẻ nếu thấy áp lực, hãy cứ ra ngoài và trải nghiệm. Hãy đi tìm hình mẫu yêu thích, thử làm công việc mong muốn, dần dần bạn sẽ xác định đâu là cách làm đúng và con đường mình cần đi. Những kiến thức hay thành tựu trong quá trình đó sẽ giúp các bạn trẻ tự tin hơn. Khi có được kết quả thực tế, dù lớn hay nhỏ, bạn sẽ cảm nhận nguồn động lực thôi thúc bản thân bước tiếp.

Với sinh viên BUV, thử sức với nhiều hoạt động đa dạng là cách để ươm mầm đam mê.

Tuy nhiên, nhiều học sinh tỏ ra lo lắng môi trường xung quanh không đủ cơ hội để rèn luyện. Từng trải qua những băn khoăn tương tự, MC Trần Quang, sinh viên năm ba chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV, chia sẻ: "Khi được học tập trong môi trường quốc tế, mình luôn cố gắng tận dụng cơ hội mà trường trao cho. Với chương trình 3 tháng học - 3 tháng thực tập, mình vừa thử vừa học cách làm thực tế tại doanh nghiệp. Phòng SE (Student Experience) sẽ kết nối sinh viên với những doanh nghiệp lớn, tư vấn để mỗi người có một kỳ thực tập chất lượng".

Nam sinh viên cũng tham gia các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khoá từ sớm và cho biết có rất nhiều hoạt động vừa vui vừa đa dạng để sinh viên khám phá. "Thành quả ngày hôm nay đều đến từ việc mình thử dần dần, từng lĩnh vực từ marketer tới MC, cứ như thế cơ hội đến với mình ngày một nhiều thêm", Quang nói. Hiện chàng trai này đảm nhận vị trí Giám đốc dự án của cuộc thi Z Marketer 2021, Giám đốc Quản lý tài trợ dự án (Sponsorship Director) của TEDx BUV 2021 và là Chủ tịch câu lạc bộ BUV English Explorers.

Tham gia kỳ thực tập cùng hoạt động ngoại khoá giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho những cơ hội tương lai.

Cuối chương trình, chị Linh chia sẻ cách đối phó với những áp lực của cuộc sống, đó là không ngừng học hỏi. Chị nhớ lại phương pháp và môi trường học tiên tiến tại BUV giúp chị có được kiến thức cốt lõi, rèn thói quen và phản xạ trong việc tìm tòi và trải nghiệm. "Khi học Quản trị kinh doanh, tôi có được tư duy của người quản lý: mình hiểu người khác đang làm gì để quản trị thay vì phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Đặc biệt, khi có trong tay kiến thức và phần nào kinh nghiệm, chúng ta sẽ bớt sợ trước những thay đổi không ngừng trong cuộc sống", Master Franchise Ding Tea nhấn mạnh.

Chị Vũ Diệu Linh từng khởi nghiệp với một cửa hàng trà sữa Ding Tea năm 2013 khi đang là sinh viên năm cuối. Hiện sau 8 năm kinh doanh, chị Linh đã vận hành và phát triển hệ thống hơn 70 cửa hàng Ding Tea ở Hà Nội.