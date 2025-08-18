Mastantuono - từ lời khen của Messi đến giấc mơ Real

Từng là cầu thủ hiếm hoi được huyền thoại Lionel Messi ca ngợi, tiền vệ 18 tuổi Franco Mastantuono vừa tiến một bước dài trong sự nghiệp khi gia nhập Real Madrid.

Mastantuono được chủ tịch Real Florentino Perez giới thiệu trong lễ ra mắt ngày 14/8. Ảnh: Real Madrid

Trong ngày sinh nhật tuổi 18, với mái tóc bạch kim được cắt gọn, Mastantuono được Real làm lễ ra mắt cùng áo đấu số 30 hôm 14/8. Thương vụ này được chốt từ giữa tháng 6, nhưng Real quyết định đợi đến khi tiền vệ trẻ người Argentina đủ 18 tuổi mới công bố chính thức.

Với tổng phí chuyển nhượng 73,8 triệu USD, gồm 52,5 triệu USD phí phá vỡ hợp đồng với CLB cũ River Plate và vài phụ phí, Mastantuono vào top 10 bản hợp đồng đắt giá của Real. Đây còn là một dấu mốc lịch sử với CLB thành Madrid, vì trước đây, những vụ chuyển nhượng cầu thủ trực tiếp từ River Plate sang Real chỉ giới hạn ở các tiền đạo: Eduardo Anzarda, Oscar Mas vào những năm 1990, và Gonzalo Higuain năm 2007.

Với Mastantuono, Real khép lại 11 năm liền không có cầu thủ Argentina nào trong đội hình, sau khi Angel di Maria rời đi năm 2014. Lịch sử Real vốn được tái định hình bởi huyền thoại Alfredo Di Stefano và được ghi dấu với số lượng cầu thủ Argentina đông thứ hai trong lịch sử. Tính luôn trường hợp Mastantuono, đến nay đã có 29 cầu thủ Argentina khoác áo Real, chỉ kém hai người so với nguồn cung cầu thủ Brazil. Trong khoảng 10 năm qua, khi vắng bóng những người Argentina, Brazil chính là mỏ vàng khai thác chính của Real.

Để có được Mastantuono, Real đã phải đua tranh quyết liệt với nhiều CLB lớn khác, trong đó có PSG. Và như chính tiền vệ này tiết lộ, anh chỉ nhận lời với Real sau khi được đích thân tân HLV Xabi Alonso gọi điện thuyết phục.

"Đúng là nhiều đội bóng đã quan tâm đến tôi. Tôi rất tôn trọng họ. Tôi may mắn được nói chuyện với Luis Enrique, một HLV tuyệt vời với sự nể trọng lớn nhất tôi dành cho ông ấy. Ông ấy rất thẳng thắn với tôi. Tôi muốn cảm ơn ông và chúc mừng ông cùng PSG với chiến thắng vừa qua ở Siêu Cup châu Âu", Mastantuono nói thêm trong buổi ra mắt.

Nhưng không chỉ Alonso và Enrique đánh giá cao tiềm năng phát triển của cầu thủ vừa tròn 18 tuổi. Theo báo Argentina La Nacion, ngay cả Lionel Messi cũng từng phải thốt lên "Cậu bé này hay lắm!" khi quan sát một buổi tập của Mastantuono ở đội trẻ Argentina năm 2024.

Mastantuono chụp ảnh cùng thần tượng Messi bên lề một buổi tập của đội trẻ Argentina năm 2024. Ảnh: Ole

Lúc đó, Messi đang tập trung cùng ĐTQG tại trung tâm huấn luyện ở ngoại ô Buenos Aires, và tiện ghé xem một buổi tập giữa các lứa trẻ. Vốn hiếm khi đưa ra nhận xét công khai về bóng đá, nhưng hôm ấy anh đã phá lệ. Đứng bên lề sân tập, Messi thốt lên lời khen ngợi dành cho Mastantuono, một tiền đạo cánh thuận chân trái giống anh, với lối chơi thanh thoát và sở hữu những cú sút uy lực. Khi ấy, Mastantuono chỉ mới 16 tuổi hơn.

Những gì Messi nhận thấy ngày đó giờ đây được hàng triệu người chứng kiến. Dù vẫn sống cuộc đời bình thường của một thiếu niên, các kỷ lục bóng đá Argentina liên tục tìm đến Mastantuono. Tháng 2/2024, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của River Plate ghi bàn, khi lập công trước Excursionistas tại Cup Quốc gia Argentina lúc 16 tuổi 5 tháng và 24 ngày. Đến tháng 4/2024, anh phá kỷ lục này tại Copa Libertadores (tương đương Champions League ở châu Âu) với bàn thắng vào lưới Libertad của Paraguay lúc 16 tuổi 8 tháng và 10 ngày. Tháng 4/2025, anh tiếp tục ghi dấu với cú sút phạt thần sầu, trở thành cầu thủ River trẻ nhất ghi bàn trong trận Super Clasico với Boca Juniors, ở 17 tuổi 8 tháng và 13 ngày.

Không chỉ trở thành cầu thủ xuất sắc của River Plate trong năm 2025, tấm áo của gã khổng lồ bóng đá Nam Mỹ bắt đầu trở nên chật chội với Mastantuono. Trong chiến thắng 1-0 của tuyển Argentina trước Chile ở vòng loại World Cup 2026 ngày 6/6 năm nay, Mastantuono đã viết lại lịch sử bóng đá Argentina. Vào sân ở phút 84 để thay Thiago Almada, anh được sát cánh cùng Messi và trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển Argentina trong một trận đấu chính thức, khi mới 17 tuổi 9 tháng và 22 ngày, vượt qua cả Diego Maradona và chính Messi.

Mastantuono ôm Messi trong trận gặp Chile ở vòng loại World Cup 2026 ngày 6/6. Ảnh: AFA

Sự đặc biệt của Mastantuono không chỉ nằm ở tài năng bóng đá mà còn ở sự đa năng với các môn thể thao khác. Thuận chân trái khi chơi bóng, nhưng thời còn là một tay vợt nhí, anh cầm vợt bằng tay phải. Sinh ra tại Azul, trung tâm tỉnh Buenos Aires, cách thủ đô 300 km về phía tây nam, Mastantuono lớn lên trong một gia đình trung lưu, một điều khác biệt so với xuất thân của phần lớn cầu thủ Nam Mỹ. Với mẹ là nhà xã hội học và cha sở hữu một ngôi trường bóng đá, Mastantuono lại từng được định hướng trở thành một tay vợt tennis. Ở tuổi 11, anh từng nằm trong top 5 tay vợt trẻ hay nhất Argentina.

"Khi chơi tennis, Franco như một kẻ điên cuồng. Nhưng cậu ấy chơi rất hay, sở hữu những cú đánh thuận tay chất lượng và lực đánh rất mạnh. Cậu ấy thích kiểm soát điểm số và làm chủ sân đấu", tay vợt Argentina 18 tuổi Valentin Garay, nhớ lại. Garay từng là đối thủ của Mastantuono tại giải quốc gia ở Tucuman khi cả hai mới 9 tuổi. "Trận đó trời nóng như thiêu đốt. Franco thắng tôi 7-5, 6-0. Set hai tôi bị cậu ấy áp đảo hoàn toàn, chẳng thấy quả bóng đâu. Franco rất tài năng, nhưng tinh thần cũng cực kỳ mạnh mẽ," Garay nói thêm.

Nhưng đến 11 tuổi, Mastantuono quyết định từ bỏ tennis để tập trung vào bóng đá và gia nhập học viện River Plate - CLB nổi tiếng với việc sản sinh những cầu thủ sáng tạo và tấn công, từ "mũi tên bạc" Alfredo Di Stefano, Omar Sivori đến Ariel Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola và Julian Alvarez.

Mastantuono thời còn chơi tennis ở tuổi nhi đồng. Ảnh: La Nacion



Ở các lứa trẻ của River, Mastantuono luôn được nhìn nhận như một "cậu bé già dặn". Và khác các bạn đồng lứa, Mastantuono chỉ đá một trận ở đội dự bị, trước khi chơi 64 trận cho đội một Real, ghi 10 bàn và 7 kiến tạo trong một năm rưỡi. Một thiếu niên với sự trưởng thành vượt tuổi, anh thể hiện bản lĩnh trên sân, sẵn sàng thực hiện những quả phạt đền quyết định ở phút cuối trong những trận cầu căng thẳng.

Phong thái tự tin này được khẳng định ngay từ buổi ra mắt Real, đứng trước một câu hỏi "gài" của báo chí về ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Mastantuono không ngần ngại: "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Messi. Tôi là người Argentina".

Mastantuono tự nhận là tiền đạo, thuận chân trái, xuất thân từ vị trí số 10, nhưng giờ chơi tấn công nhiều hơn, thường là từ cánh phải, hoặc bó vào trung lộ, thích ghi bàn hơn kiến tạo, dù thừa nhận cả hai kỹ năng đều cần thiết với vị trí đang chơi. Tuy nhiên, anh khẳng định sẵn sàng chơi ở mọi vị trí HLV yêu cầu. "Tôi thích lối chơi định hướng vị trí và chiến thuật ở La Liga. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích. Nhịp độ chơi bóng ở châu Âu cao hơn nhưng hy vọng tôi có thể hòa nhập nhanh chóng", tân binh của Real nói thêm.

Mastantuono đi bóng trong trận Super Clasico với Boca Juinors tại giải VĐQG Argentina. Ảnh: AFP

Gu âm nhạc của Mastantuono cũng độc đáo: anh yêu thích rock & roll - điều hiếm thấy ở lứa tuổi của mình. Trong khi các bạn đồng trang lứa say mê trap, nhạc đô thị, reggaeton hay cumbia, Mastantuono lại đắm mình trong những giai điệu của rock. Anh hâm mộ ban nhạc Las Pastillas del Abuelo và thậm chí là bạn của thủ lĩnh Piti Fernandez. Anh xúc động với âm nhạc của Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota – ban nhạc huyền thoại Argentina, tham dự các buổi hòa nhạc của Los Ratones Paranoicos, và chia sẻ những bức ảnh trên Instagram với nhạc nền từ Los Rodriguez, nhóm nhạc Argentina-Tây Ban Nha do Andres Calamaro dẫn dắt. Dù đam mê âm nhạc, Mastantuono vẫn duy trì việc học: trong những lần tập trung cùng River, anh vẫn chăm chỉ với sách vở môn toán.

Trong cuốn sách "Dios es redondo" (Chúa là hình tròn), nhà văn người Mexico Juan Villoro từng tiên đoán: "Nếu River phát hiện ra một ngôi sao, điều đó có nghĩa là chỉ còn 20 bàn thắng nữa là anh ta sẽ bị Parma mua". Thời kỳ Parma hay các CLB Italy khuynh đảo chuyển nhượng đã qua, và Mastantuono cũng chỉ ghi được 10 bàn trong màu áo River, một nửa chặng đường so với lộ trình mà Juan Villoro vạch ra. Nhưng ngần ấy là đủ để đưa phong cách rock và những cú sút của anh đến Real. Và Messi đã nhìn thấy điều đó từ trước.

Hoàng Thông tổng hợp