Mason & Hamlin - thương hiệu piano 169 năm tuổi

Với tầm nhìn, sứ mệnh tạo ra nhạc cụ tốt nhất thế giới, Henry Mason bắt tay Emmons Hamlin sáng lập thương hiệu Mason & Hamlin vào năm 1854, tại Boston, Massachusetts - nơi được xem là cái nôi của ngành chế tác, sản xuất piano ở Mỹ.

Chiếc dương cầm đầu tiên của hãng gây tiếng vang trong giới hàn lâm lẫn công chúng yêu nhạc nhờ hệ thống tăng tuổi thọ theo thời gian Tension Resonator. Hệ thống này nâng đỡ, hạn chế nứt Soundboard, kèm theo vành được tăng cường cả lớp trong và ngoài, giúp piano hoạt động ổn định bất chấp môi trường cùng tần suất sử dụng liên tục.

Thời ấy, nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano gốc Nga - Sergei Vasilievich Rachmaninoff xem dương cầm của hãng thủ công Mỹ là bảo bối, không thể thiếu khi trình diễn. Theo Worldclasspianos, ông từng nói: "Tôi khát khao được thả cảm xúc vào chiếc Mason & Hamlin...".

Trong khi đó, danh cầm Maurice Ravel từng nhận xét không chỉ bảo tồn tất cả phẩm chất của một cây piano cổ điển, Mason & Hamlin còn phục vụ tốt mọi ý tưởng của các nhà soạn nhạc, bởi phạm vi rộng lớn về sắc thái cũng như chất lượng âm sắc.

"Có thể nói cây đàn này giống một dàn nhạc thu nhỏ. Tôi tin Mason & Hamlin thực sự là tác phẩm nghệ thuật", ông cho hay. Maurice Ravel là nhân vật có tầm ảnh hưởng với nền âm nhạc thính phòng Pháp nói riêng và toàn cầu nói chung đầu thế kỷ 20.

Mason & Hamlin giúp nghệ sĩ thoải mái thể hiện tài năng, đam mê, thu hút công chúng.

Sau nhiều thay đổi, năm 1996, Mason & Hamlin đã hồi sinh khi được anh em nhà Gary và Kirk Burgett (chủ sở hữu PianoDisc) mua lại. Bộ đôi khôi phục sản xuất tại sáu nhà máy ở Massachusetts, Mỹ, nghiên cứu kỹ lưỡng cách vận hành và hàng nghìn chi tiết giúp âm sắc piano sắc sảo hơn.

Tất cả dòng đại dương cầm hay đàn đứng của hãng đều áp dụng chơi tự động, có độ phân giải cao PianoDisc Prodigy, biểu đạt đến 1024 cấp độ thể hiện trên mỗi nano giây. Theo đại diện hãng, với phần mềm phát triển độc quyền, Prodigy nắm bắt mọi sắc thái và đam mê của nghệ sĩ từ cấp độ nhỏ nhất, vươn đến kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp.

Với hệ thống Tension Resonator, Mason & Hamlin được giới chuyên môn đánh giá là hãng piano cao cấp và đắt nhất thế giới. "Tại các giáo đường, trường đại học âm nhạc danh giá hay các phòng hòa nhạc... các cây đàn của thương hiệu 169 năm tuổi được sử dụng liên tục, với âm sắc đặc biệt, âm bổng như tiếng chuông, âm trầm như sấm...", đại diện hãng cho hay.

Giữa tháng 1, đàn Mason & Hamlin xuất hiện trong buổi hòa nhạc The Pianist - The voice of New Generation tại TP HCM, thực hiện bởi dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra (IPO). Sự kiện thu hút hơn 300 khán giả tham dự, nhằm tôn vinh các nghệ sĩ piano trẻ và tài năng, góp phần kết nối âm nhạc hàn lâm với khán giả Việt.

Nhạc trưởng Tiêu Nguyễn Đức Anh cùng các nghệ sĩ trẻ Nguyễn Lan Anh, Sumi Ngọc Uyên, Hazel Nguyễn, Nguyễn Đình Phước Thịnh... góp mặt tại sự kiện. Nhiều bản hòa tấu kinh điển của nhà soạn nhạc huyền thoại Mozart, Chopin, Rachmaninoff... vang lên trên Mason & Hamlin Artist Grand - cây đàn dành cho biểu diễn chuyên nghiệp, thích hợp với khán phòng có diện tích vừa phải, ấm cúng.

Dàn nghệ sĩ piano Việt trình diễn tại hòa nhạc "The Pianist - The voice of New Generation".

Tại Việt Nam, thương hiệu Mason & Hamlin được phân phối bởi Impressivo Klaviere & Flugel. Đơn vị còn cung cấp piano của các hãng danh tiếng khác như Steingraeber, Bluthner (Đức), Bösendorfer (Áo) hay Apollo từ Nhật...

Impressivo Klaviere & Flugel cũng phân phối các dòng đàn phiên bản giới hạn, được sản xuất, chế tác theo yêu cầu, có vẻ đẹp đặc trưng, tô điểm bản sắc chủ sở hữu như Boganyi, Art Wall, Transparent Crystal Lucid hoặc phong cách Rococo. Tại đây còn có thư viện sách gốc, trung tâm đào tạo âm nhạc Athena, phòng hòa nhạc Steingraeber Hall...

"Nơi đây khá lý tưởng với người muốn phát triển tài dương cầm và theo đuổi nền âm nhạc cổ điển vốn đã xuất hiện từ thế kỷ 15", đại diện nhà phân phối Impressivo Klaviere & Flugel cho hay.

Không gian showroom tại quận 10, TP HCM.

