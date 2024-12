Maserati Grecale Trofeo đầu tiên về Việt Nam, giá hơn 7,5 tỷ đồng

Bản máy xăng mạnh nhất của dòng Grecale trang bị động cơ Netturo 3.0 V6 tăng áp kép, công suất 530 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây.

Cuối tháng 12, nhà phân phối Maserati tại Việt Nam giới thiệu mẫu Grecale Trofeo nhập Italy. Đây là phiên bản sử dụng động cơ đốt trong mạnh nhất của dòng SUV hạng sang thể thao cỡ nhỏ này. Maserati Grecale còn có phiên bản thuần điện Folgore mạnh 550 mã lực dự kiến về nước vào nửa sau 2025.

Trofeo là phiên bản thuần chất thể thao nhất trong số các lựa chọn của Maserati Grecale tại Việt Nam xét ở khả năng vận hành. Đổi lấy mức giá nhỉnh hơn bản thường GT lắp động cơ 2.0 mild-hybrid khoảng 3,34 tỷ đồng, Grecale Trofeo sở hữu khối động cơ lớn hơn, âm thanh ống xả thể thao hơn cùng khả năng tăng tốc nhanh hơn.

Maserati Grecale Trofeo trang bị động cơ Nettuno 3.0 V6 tăng áp kép do chính hãng xe Italy phát triển độc lập. Đây là loại sử dụng trên siêu xe MC20 cũng đã có mặt ở Việt Nam trước đó, giá hơn 16 tỷ đồng. Hợp đồng cung cấp động cơ của Ferrari cho Maserati kết thúc sau tháng 12/2023. Sau đó, toàn bộ động cơ trên Maserati đều do hãng nghiên cứu, ứng dụng.

So với loại trên MC20, công suất động cơ được tinh chỉnh để phù hợp với Grecale, mẫu SUV cỡ nhỏ hài hòa giữa nhu cầu đi phố lẫn trải nghiệm thể thao. Sức mạnh của Grecale Trofeo là 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Đi cùng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây. Bản thường GT là 5,6 giây.

Bên cạnh khối động cơ mạnh mẽ hơn, Grecale Trofeo còn sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn bản thường. Ví dụ như hệ thống treo khí nén với khả năng nâng, hạ gầm hai mức, bộ phanh hiệu suất cao với kẹp phanh màu đỏ.

Xe sở hữu la-zăng 21 inch, bản thường là loại 19 inch. Chỉ ở bản Trofeo, bánh sau Grecale mới trang bị hai kẹp phanh riêng biệt, một cho chức năng phanh tay (điện tử), một để giảm tốc. Thiết kế này nhằm tối ưu hiệu suất làm việc của kẹp phanh chính khi xe thường xuyên chạy tốc độ cao. Thông thường, những mẫu xe thể thao cao cấp mới có trang bị này.

Thiết kế tổng thể của bản Trofeo nhìn chung tương tự bản thường, ngoại trừ một số chi tiết ốp sợi carbon ở cản trước, sau, hông và khoang cabin. Logo cây đinh ba trên bản này có nhận diện riêng là hai sọc đỏ ở giữa.

Ở nội thất, ghế bọc da với màu đỏ sẫm. Đây là tùy chọn chỉ có trên bản Trofeo. Màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ vẫn là loại LCD 12,3 inch như bản thường. Các trang bị tiêu chuẩn khác của xe như màn hình HUD trên kính lái, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện 14 hướng...

Mẫu xe về Việt Nam có thêm một số option như đèn pha LED ma trận, âm thanh High-end 21 loa của Sonus Faber (Italy), ghế trước có chức năng làm mát, bàn đạp ga bằng thép không gỉ, kẹp phanh thể thao màu vàng... Mức giá sau khi thêm trang bị là hơn 7,6 tỷ đồng, trong khi Grecale Trofeo tiêu chuẩn là hơn 7,5 tỷ đồng.

So với đối thủ Porsche, Maserati tạo ra Grecale với kích thước lưng chừng giữa Macan và Cayenne. Phiên bản Trofeo vượt trội giá so với bản đắt nhất của Macan (bản GTS - 5,34 tỷ đồng) và tiệm cận với dòng Cayenne S giá 7,7 tỷ đồng. So với bản mạnh nhất (GTS) của Macan và Cayenne, Maserati Grecale Trofeo mạnh hơn, tăng tốc nhanh hơn. Đơn cử Cayenne GTS mạnh 500 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, giá 9,18 tỷ đồng.

Phạm Trung