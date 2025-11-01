Maserati giới thiệu hai mẫu xe điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam

Maserati ra mắt hai mẫu xe điện Grecale Folgore và GranCabrio Folgore tại Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược điện hóa của thương hiệu Italy.

Ngày 31/10, Maserati Việt Nam giới thiệu hai mẫu xe thuần điện Grecale Folgore và GranCabrio Folgore. Folgore trong tiếng Italy nghĩa là "tia chớp", là hậu tố trong tên gọi các mẫu xe thuần điện của Maserati. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Italy cho ra mắt xe thuần điện tại thị trường Việt Nam. Trước đó, hãng đã ra mắt mẫu xe điện khí hóa Grecale, trang bị động cơ mild hybrid vào 2023.

Maserati Grecale Folgore

Grecale Folgore là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Maserati, nhập nguyên chiếc từ Italy. Ngoại thất giữ phong cách quen thuộc của Maserati với kiểu dáng thể thao và trau chuốt, thanh lịch. Xe có nhiều nét tương đồng với mẫu Grecale sử dụng động cơ đốt trong, điểm khác biệt rõ ràng nhất là phần lưới tản nhiệt được thiết kế với các nan dày hơn.

Khoang nội thất sử dụng vật liệu tái chế, nguồn gốc từ rác thải công nghiệp và đại dương. Hệ thống giải trí gồm màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điểm nhấn trong khoang nội thất là đồng hồ thông minh kỹ thuật số nằm ở giữa táp-lô.

Grecale Folgore dùng hệ truyền động điện 400 V, pin dung lượng 105 kWh, cho công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Xe có 4 chế độ vận hành: Max Range, GT, Sport và Offroad. Chế độ Max Range giúp tối ưu hóa quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc.

Maserati bán kèm bộ sạc treo tường công suất 7 kW và bộ sạc di động 3 kW. Giá khởi điểm của Grecale Folgore tại Việt Nam là 5,495 tỷ đồng.

Maserati GranCabrio Folgore

GranCabrio Folgore là mẫu mui trần thuần điện đầu tiên của Maserati, phát triển dựa trên nền tảng của GranTurismo Folgore.

Ngoại thất giữ tỷ lệ coupe đặc trưng của dòng GranTurismo, với phần đầu dài, thân xe thấp và nhiều đường cong khí động học. Mui mềm (soft-top) có thể đóng hoặc mở trong 14-16 giây, vận hành được khi xe chạy ở tốc độ dưới 50 km/h. Maserati cung cấp nhiều tùy chọn màu mui để cá nhân hóa xe. Mâm xe thiết kế ba chấu giúp tối ưu luồng gió, giúp giảm lực cản không khí.

Khoang lái cấu hình 2+2, sử dụng vật liệu tái chế. Các chi tiết nội thất được hoàn thiện thủ công, kết hợp bề mặt da và sợi tổng hợp tái chế. Bảng táp-lô trung tâm bố trí hai màn hình cảm ứng, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống âm thanh tích hợp công nghệ mô phỏng tiếng động cơ.

Xe sử dụng nền tảng điện 800V và hệ thống truyền động ba môtơ điện nam châm vĩnh cửu, gồm một môtơ trước và hai môtơ sau. Tổng công suất của xe là 751 mã lực, có thể tăng lên 818 mã lực ở chế độ MaxBoost, mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây. Xe trang bị pin dung lượng 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Giá khởi điểm của GranCabrio Folgore tại Việt Nam là 13,314 tỷ đồng.

Hồ Tân