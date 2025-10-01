Mascherano xin lỗi cầu thủ sau trận thua của Inter Miami

MỹHLV Javier Mascherano nhận hoàn toàn trách nhiệm và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến các cầu thủ vì những tính toán chiến thuật sai lầm, sau khi Inter Miami thua Chicago Fire 3-5 ở vòng 29 MLS.

"Rõ ràng sai lầm trong cách tiếp cận là của tôi. Tôi đã xin lỗi các cầu thủ trong giờ nghỉ vì không thể giúp họ chơi tốt trong hiệp một. Điều đó hoàn toàn không liên quan đến họ mà xuất phát từ ý tưởng sai lầm do ban huấn luyện đưa ra", Mascherano nói sau trận thua trên sân nhà Lockhart tối 30/9.

Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh không một cầu thủ nào phải chịu trách nhiệm cho trận thua, khi Inter Miami lựa chọn cách chơi thiên về kiểm soát bóng nhưng sớm vỡ trận trước lối đá áp sát nhanh của đối thủ. "Chúng tôi chuẩn bị cho một trận đấu khác, nhưng khi bước vào sân, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược. Hiệp một là lỗi của tôi, không phải cầu thủ. Thất bại này thuộc hoàn toàn về tôi", Mascherano nói tiếp.

Lionel Messi (áo hồng) đi bóng trong trận Inter Miami thua Chicago Fire 3-5 trên sân Lockhart, Fort Lauderdale, Florida, Mỹ ngày 30/9/2025. Ảnh: AP

Trên sân nhà, Inter Miami để Chicago Fire dẫn 1-3 ngay trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, Luis Suarez tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami quân bình tỷ số. Nhưng trong ba phút, từ 80 đến 83, Inter Miami liên tiếp thủng lưới và bại trận 3-5.

Thủ quân Lionel Messi thi đấu mờ nhạt trận này. Ngôi sao Argentina chạm bóng 77 lần, chuyền chính xác 69% với ba đường mở ra cơ hội, dứt điểm 10 lần với hai cú trúng đích, lỡ một cơ hội ngon ăn, không qua người lần nào và mất bóng tới 25 lần.

Thất bại 3-5 ảnh hưởng nặng nề đến tham vọng bảo vệ danh hiệu Supporters’ Shield của Inter Miami. Sau 31 trận, đội bóng của Mascherano đứng thứ 4 bảng miền Đông với 56 điểm, kém đội dẫn đầu Philadelphia Union tới 7 điểm.

Dù vậy, Miami đã chắc chắn góp mặt ở vòng play-off MLS 2025. Mùa trước, đội bóng này lần đầu đoạt Supporters’ Shield nhưng bất ngờ bị Atlanta United loại ngay vòng đầu tiên vòng play-off MLS.

"Chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể trước khi bước vào giai đoạn knock-out", Mascherano nhấn mạnh. "Sự thật là chúng tôi chưa duy trì được sự ổn định, nhưng cũng đã có nhiều giai đoạn chơi tốt. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm, nhưng tôi tin đội bóng có đủ chất lượng để cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào tại MLS".

Ngày 4/10, Inter Miami tiếp tục đá sân nhà gặp New England Revolution - CLB đang đứng thứ 11 với 35 điểm.

Hồng Duy (theo ESPN)