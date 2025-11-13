Masan triển lãm về mô hình trang trại sạch, vật liệu công nghệ cao

Masan đưa mô hình công nghệ cao trong nông nghiệp, vật liệu đến Triển lãm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường, ngày 12/11.

Ngày 12/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tập đoàn Masan tham gia Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường với chủ đề "Vươn đến Kỷ nguyên xanh". Sự kiện quy tụ hơn 1.200 đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi dấu chặng đường 80 năm của ngành nông nghiệp - môi trường Việt Nam trong hành trình phát triển.

Masan mang đến hai câu chuyện đại diện cho doanh nghiệp Việt trên hành trình kiến tạo giá trị xanh gồm: WinEco - mô hình nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao; Masan High-Tech Materials - nhà sản xuất vật liệu công nghiệp công nghệ cao theo chuỗi khép kín từ khai thác đến chế biến.

Masan giới thiệu sản phẩm WinEco tại triển lãm. Ảnh: Masan

WinEco là một trong những thương hiệu tiên phong đưa khái niệm "rau sạch chuẩn quốc tế" đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Nông sản của WinEco được canh tác theo mô hình tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường và đạt các chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Organic. Những loại rau củ quen thuộc như xà lách, cà chua, dưa leo, ớt chuông... được trưng bày tại triển lãm, thể hiện nỗ lực ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng bữa ăn Việt.

Hiện sản phẩm WinEco có mặt tại gần 4.500 siêu thị và cửa hàng WinMart, WinMart+ và WiN trên toàn quốc, đồng thời được xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan. Thông qua chuỗi cung ứng khép kín, thương hiệu hướng đến việc đưa thực phẩm sạch trở thành lựa chọn thường nhật, không còn là đặc quyền.

Trang trại rau WinEco. Ảnh: Masan

Song song đó, gian trưng bày của Masan High-Tech Materials (MHT) kể câu chuyện về Việt Nam làm chủ công nghệ trong ngành vật liệu mới. Doanh nghiệp đang vận hành mỏ đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) - một trong những nguồn vonfram lớn nhất thế giới, cung cấp các sản phẩm như vonfram, florit, bismut và đồng cho nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao: điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo, hàng không vũ trụ.

Những sản phẩm chế biến sâu như APT, BTO, YTO đạt độ tinh khiết tới 99,9%, được xuất khẩu đến Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, thể hiện năng lực công nghệ tinh luyện của Việt Nam. Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, mô hình sản xuất xanh của MHT góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao. Đơn vị đồng thời cam kết tăng trưởng đi đôi với trách nhiệm môi trường.

Nhà máy khai thác khoáng sản MHT. Ảnh: Masan

Sự hiện diện của Masan tại triển lãm không chỉ là câu chuyện về thành tựu doanh nghiệp, mà còn gợi mở một lối sống mới: sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và tin vào sức mạnh của công nghệ Việt.

Hoài Phương