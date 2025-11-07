Năm 2019, Masan mua lại WinCommerce (WCM), doanh nghiệp thua lỗ nặng, khiến cổ phiếu MSN khi ấy lao dốc gần 40%. Trong ba năm sau đó, tập đoàn quyết định thoái vốn khỏi mảng thức ăn chăn nuôi, mua lại Phúc Long Heritage (PLH) và đối diện với nhiều biến động vĩ mô lẫn tác động hậu Covid-19. Trước sức ép này, Masan lựa chọn tái cấu trúc toàn diện, vực dậy những mảnh ghép đang lao dốc và củng cố nội lực cho hành trình dài hạn. Nhìn lại 5 năm chuyển đổi toàn diện, đại diện Masan đã chia sẻ về những quyết định mang tính “sống còn”, trong hành trình 5 năm nhằm xây sức mạnh nội lực, hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ tích hợp hàng đầu Việt Nam.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo Masan cho rằng trong thách thức luôn có cơ hội; các mô hình nói trên vẫn chạm đúng nhu cầu thật sự của người Việt, vấn đề là tìm được công thức triển khai phù hợp. Với ngành bán lẻ, dù WinCommerce đang lỗ nặng nhưng về dài hạn, thương hiệu này có thể đại diện cho câu chuyện người tiêu dùng Việt: không dừng ở sản xuất và xây dựng thương hiệu, mà sở hữu các điểm bán lẻ để nắm trọn giá trị từ sản xuất, phân phối đến kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Đến năm 2022, Masan thực hiện thương vụ mua lại Phúc Long Heritage năm, với kỳ vọng tạo ra mô hình “WinMart + Kiosk + Tea & Coffee”. Tuy vậy thương vụ không đạt kết quả như mong đợi khi gần 1.000 ki-ốt phải đóng cửa vì doanh thu thấp. Cùng lúc đó, tập đoàn phải đối mặt với giai đoạn phong tỏa Covid-19.

Vì vậy năm 2019, tập đoàn mua lại WinCommerce. Nhưng lúc này, doanh nghiệp lỗ hơn 2.100 tỷ đồng, biên EBITDA âm gần 15%, khiến nhiều cổ đông hoài nghi.

Trong khi đó thị trường bán lẻ hiện đại ở phân khúc cao cấp đã dần bão hòa, khoảng trống lớn lại nằm ở khu vực cận đô thị và nông thôn - nơi chiếm đa số dân số nhưng còn thiếu các kênh bán lẻ chuẩn hóa, giá cả hợp lý và đáng tin cậy. Diễn biến này tạo cơ hội để Masan phát triển mô hình minimart chuẩn hóa, đa dạng hàng hóa, đảm bảo chất lượng, qua đó mang đến nguồn thực phẩm tươi ngon, an toàn và giá phù hợp cho mọi gia đình, đồng thời góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

Masan bước vào hành trình tái cấu trúc trong bối cảnh khó khăn. Đại diện Masan cho biết, sau đại dịch, người tiêu dùng Việt chi tiêu cẩn trọng hơn, nhưng không phải theo nghĩa “thắt lưng buộc bụng” đơn thuần. Họ trở nên thông minh và kén chọn hơn, ưu tiên sản phẩm có giá trị vượt trội, chất lượng đảm bảo và trải nghiệm mua sắm thuận tiện. Cửa hàng hiện đại và nền tảng số ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc, nhất là với hàng tươi sống và thiết yếu.

Rút lui chiến thuật,

củng cố mảng cốt lõi

Theo đại diện Masan, từ góc nhìn so sánh, quan sát các thị trường Thái Lan, Indonesia, Malaysia – nơi tỷ trọng bán lẻ hiện đại đã đạt hoặc vượt 50% tổng giá trị thị trường hàng tiêu dùng thiết yếu, càng củng cố niềm tin rằng con đường bán lẻ tích hợp là hướng đi đúng. Từ đây, đơn vị lựa chọn tái cấu trúc toàn diện như bước “rút lui chiến thuật” khỏi các mảng không cốt lõi để dồn lực cho mô hình sinh lời. Việc đóng cửa 1.000 ki-ốt Phúc Long Heritage và bán mảng thức ăn chăn nuôi vì thế trở thành minh chứng cho chiến lược dám thử, dám dừng và dám tập trung. Tất cả quyết định đều dựa trên dữ liệu và được truyền đạt minh bạch nhằm giữ tinh thần đội ngũ và niềm tin nhà đầu tư, đồng thời mở đường cho việc “tái sinh” thương hiệu ở giai đoạn sau.

Trên hành trình tái cấu trúc ấy, bước ngoặt đến vào năm 2021 khi Masan chính thức rút khỏi mảng thức ăn chăn nuôi, để tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực gần hơn với người tiêu dùng cuối cùng như FMCG (thịt, trang trại, chế biến, bán lẻ). Trong bức tranh mới, ngành thịt được xác định là mảnh ghép trọng yếu bởi thị trường trong nước còn phân mảnh, thiếu tiêu chuẩn và niềm tin về chất lượng. Mô hình 3F được triển khai để giải quyết tận gốc – từ thức ăn chăn nuôi đến trang trại rồi “bàn ăn” – vì chỉ khi kiểm soát toàn chuỗi, doanh nghiệp mới tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, giá cạnh tranh và lợi nhuận bền vững. Sự tích hợp thêm FMCG, thịt, bán lẻ và F&B khiến mô hình vận hành phức tạp hơn, nhưng chính độ phức tạp lại trở thành lợi thế cạnh tranh: ít doanh nghiệp Việt có thể kết nối trọn vẹn chuỗi “sản xuất – tiêu dùng – phân phối” để tạo hiệu ứng cộng hưởng. Dựa trên công nghệ và dữ liệu lớn, Masan hiểu rõ nhu cầu người tiêu dùng, từ đó tối ưu vận hành và truyền thông thương hiệu.

Hơn nữa, trong bối cảnh lợi thế ngày càng dịch chuyển từ nhà sản xuất sang nhà bán lẻ, nơi niềm tin của người tiêu dùng được đảm bảo bởi thương hiệu bán lẻ uy tín như WinCommerce, việc sở hữu chuỗi tích hợp giúp Masan phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn và tránh được áp lực bị siết biên lợi nhuận từ phía nhà bán lẻ. Tình huống này phổ biến ở các thị trường phát triển, nơi các nhà sản xuất hoặc chủ nhãn hiệu thường phải chia sẻ đáng kể lợi nhuận cho hệ thống bán lẻ để tiếp cận người tiêu dùng. Trên trục F&B, Phúc Long được xoay sang mô hình cửa hàng flagship để thể hiện rõ giá trị thương hiệu. Đồng thời, mô hình tích hợp ki-ốt Phúc Long trong cửa hàng WinCommerce vẫn được giữ lại, bởi sự tiện lợi và chất lượng sản phẩm là yếu tố sẽ ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng trong một nền kinh tế sôi động, khi quỹ thời gian cá nhân ngày càng hạn hẹp.

Trong tháng 8, Phúc Long đã nâng cấp sản phẩm và dịch vụ, khai trương cửa hàng flagship, kỳ vọng mở rộng phân khúc người dùng trẻ. Cửa hàng Phúc Long Phoenix 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP HCM. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược với ba trụ cột: làm mới không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu gắn liền văn hóa truyền thống nhưng mang hơi thở hiện đại. Song song, công nghệ được đầu tư mạnh để số hóa chuỗi vận hành. Hệ thống Winare ứng dụng AI và IoT cho phép dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho và đặt hàng chính xác hơn. Khi vận hành đã được số hóa và tinh gọn, việc mở rộng điểm bán trở nên hiệu quả và ít rủi ro hơn. Nhờ những bước đi nhất quán, các mảnh ghép của hệ sinh thái dần vượt khó. WinCommerce là minh chứng rõ nhất, từ một chuỗi thua lỗ với việc áp dụng kỷ luật vận hành, chuẩn hóa mô hình minimart có điểm hòa vốn thấp nhất khu vực (xấp xỉ 7% EBITDA margin), tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tận dụng dữ liệu hội viên và công nghệ số để tối ưu.

Đến năm 2024, chuỗi bắt đầu có lãi. Trong quý III/2025, doanh thu đạt 10.544 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 175 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm WCM ghi nhận 28.459 tỷ đồng (tăng 16,6% so với cùng kỳ) và 243 tỷ đồng NPAT Pre-MI. Từ đầu năm đến nay, WCM mở ròng 464 cửa hàng, vượt mục tiêu cơ sở và hướng tới hoàn thành kịch bản cao vào cuối năm. Trong đó, hơn 80% tổng số cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA cửa hàng. Đại diện đơn vị nhận định, số liệu trên góp phần củng cố vị thế của WinCommerce, là một trong những nhà bán lẻ hiện đại lớn nhất tại Việt Nam đạt hiệu quả sinh lời trên toàn hệ thống. Con số này tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp mở rộng lên 10.000 cửa hàng vào năm 2029. Mô hình được mở rộng đa định dạng, hơn 700 cửa hàng mới mỗi năm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu vận hành và trải nghiệm khách hàng. Masan MeatLife cũng liên tục duy trì đà tăng trưởng bền vững sau giai đoạn tái cấu trúc. Trong quý III/2025, Masan MEATLife (MML) đạt doanh thu 2.384 tỷ đồng, tăng 23,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, gấp gần 5,2 lần cùng kỳ, nhờ sản lượng tiêu thụ cao, chiến lược đẩy mạnh mảng thịt chế biến giá trị gia tăng. Hiệu quả hoạt động của MML được tăng cường nhờ sự tích hợp sâu hơn với hệ thống bán lẻ WinCommerce. Hiện MML chiếm khoảng 65% thị phần nhóm sản phẩm đạm động vật tại hệ thống WCM, duy trì vị thế dẫn đầu ở cả hai phân khúc thịt tươi và thịt chế biến. Bước tiến này giúp mô hình Feed - Farm - Food trở thành nền tảng sinh lời bền vững từ 2025.