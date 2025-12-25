Masan sắp nhận hàng nghìn tỷ cổ tức ngay khi công ty con chuyển sàn

Ngay khi chuyển lên sàn HoSE hôm nay, Masan Consumer quyết định ứng thêm cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25%, giúp công ty mẹ hưởng hơn 3.700 tỷ đồng năm nay.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - MCH) vừa phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 2. Tỷ lệ thực hiện là 25%, tức mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. Thời gian dự kiến chi trả là tháng 1-2/2026.

Trước đó, Masan Consumer đã tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 1 với tỷ lệ 25% bằng tiền vào giữa tháng 7. Như vậy, tổng mức chia cổ tức hiện nâng lên 50%, tương đương 5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty cũng lên phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ là 10.000:103, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 103 cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện là 12/1 năm sau.

Từ khi đưa cổ phiếu MCH lên giao dịch trên sàn UPCoM, công ty gần như liên tục chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông với mức thường xuyên 45%, trừ năm 2022 không thực hiện. Đến 2023, họ chia sẻ lợi nhuận với mức cao kỷ lục 268% so với mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 26.800 đồng. Sang năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức cũng giữ mức cao 95%.

Tuy nhiên do cơ cấu cổ đông cô đặc, phần lớn cổ tức chảy về túi của công ty mẹ. Suốt giai đoạn từ khi giao dịch trên UPCoM đến năm 2024, Tập đoàn Masan (MSN) thông qua Công ty TNHH Masan Consumer Holdings đều chiếm trên 90% vốn tại MCH. Hiện tại, tỷ lệ trên đã giảm xuống 69,71%.

Tính riêng cổ tức tiền mặt, Tập đoàn Masan sẽ nhận về hơn 3.700 tỷ đồng cho hai đợt chia năm 2025. Tổng tiền cổ tức mà công ty mẹ gom về từ năm 2017 đến nay vượt 41.900 tỷ đồng, tương đương gần 1,6 tỷ USD.

Masan Consumer tiếp tục chia cổ tức sau khi chuyển lên sàn HoSE giao dịch từ hôm nay. Mã này có giá tham chiếu phiên đầu tiên là 212.800 đồng một đơn vị, cao thứ hai toàn sàn, chỉ đứng sau "người anh em" Vinacafé Biên Hòa (VCF) cùng thuộc Tập đoàn Masan.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông đầu tháng 12, ông Trương Công Thắng - CEO Masan Consumer nói một trong những điểm tự hào của họ là chính sách cổ tức hấp dẫn. Ông đặt kỳ vọng công ty sẽ liên tục tạo ra kết quả kinh doanh tốt, hàng năm có thể chia sẻ 50-80% lợi nhuận có được thành cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt".

Masan Consumer là một trong những trụ cột tăng trưởng chính của Masan, bên cạnh chuỗi bán lẻ hiện đại WinCommerce. Họ đang sở hữu 5 thương hiệu đạt doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và WakeUp 247.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan, phát biểu tại lễ trao quyết định niêm yết MCH lên sàn HoSE sáng nay. Ảnh: Hồng Hạnh

Thời gian qua, câu chuyện chuyển sàn đã trở thành lực đỡ cho MCH. Báo cáo gần đây của Chứng khoán Vina (VNSC) đánh giá cổ phiếu Masan Consumer trở thành một "hiện tượng hiếm hoi đi ngược dòng" trong đợt điều chỉnh sâu của thị trường chứng khoán từ giữa tháng 10. Nhóm phân tích chỉ ra nghịch lý, đà tăng giá nói trên diễn ra ngay sau khi Masan Consumer công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu giảm 6% và lợi nhuận sau thuế sụt 19% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân chính dùng để lý giải là "game" chuyển sàn HoSE. "Đây là chất xúc tác mạnh nhất", nhóm phân tích này nhận định.

Chứng khoán Vietcap - đơn vị tư vấn cho thương vụ này - dự đoán sau 6 tháng chào sàn HoSE, MCH có thể đủ điều kiện được xem xét cấp margin (giao dịch ký quỹ) và nhiều khả năng được thêm vào các rổ chỉ số quan trọng như VN30. Đến tháng 9/2026, mã này có thể lọt vào các rổ chỉ số của các quỹ ETF lớn.

Tuy nhiên ở góc nhìn của VNSC, các chuyên gia lưu ý chỉ số P/E (giá thị trường trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu) hiện tại của MCH đã phản ánh phần lớn kỳ vọng chuyển sàn. Nếu kết quả kinh doanh quý cuối năm không phục hồi mạnh như hứa hẹn, cổ phiếu có thể điều chỉnh mạnh.

Tất Đạt