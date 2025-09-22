Masan mong lan tỏa văn hóa Việt khi đồng hành V Fest

Masan (MSN) đồng hành đêm nhạc V Fest, nối tiếp chuỗi hoạt động đưa ẩm thực bản địa ra thế giới, kỳ vọng lan tỏa văn hóa Việt

Đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tối 20/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Chương trình quy tụ 20.000 khán giả và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bùi Công Nam, Han Sara, Vinh Khuất, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Ly, Vũ Cát Tường, Noo Phước Thịnh, Rhyder, Maydays, Hương Tràm... Masan đồng hành sự kiện, tặng 800 vé cho khán giả. Đại diện đơn vị cho biết, việc đồng hành sự kiện thể hiện kỳ vọng song hành đời sống tinh thần, văn hóa của cộng đồng.

Hàng trăm nghìn khán giả tham dự đại nhạc hội V Fest Vietnam Today. Ảnh: Masan

Trước đó, suốt gần ba thập niên phát triển, tập đoàn có nhiều hoạt động nhằm hiện đại hóa ngành bán lẻ, lan tỏa thương hiệu Việt.

Trong hệ sinh thái Masan, WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN giữ vai trò mũi nhọn trong chiến lược hiện đại hóa ngành bán lẻ. 8 tháng đầu năm nay, WCM ghi nhận doanh thu 25.000 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ, vượt xa kế hoạch tăng trưởng cả năm. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 3.573 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ, con số phản ánh sức mua nội địa.

Trong số 415 cửa hàng mới khai trương, có 75% đặt tại khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số cả nước nhưng bán lẻ hiện đại vẫn còn nhiều dư địa. Việc "đưa siêu thị về làng" giúp người dân dễ dàng tiếp cận thực phẩm an toàn, chất lượng cao như rau sạch WinEco đạt chuẩn VietGap, GlobalGap hay thịt MeatDeli theo tiêu chuẩn châu Âu.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, sự hiện diện này nâng cao trải nghiệm tiêu dùng, góp phần thay đổi thói quen mua sắm từ chợ truyền thống sang cửa hàng tiện lợi, minh bạch và hiện đại. Bằng cách đó, Masan thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ, đồng hành cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với việc mở rộng mạng lưới, WCM còn ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành. Hệ thống đặt hàng tự động Winare, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, giúp giảm tỷ lệ hỏng hủy, nâng cao độ phủ hàng hóa trên kệ, tiết kiệm chi phí. Đến cuối năm nay, WCM dự kiến triển khai Winare cho khoảng 70% danh mục hàng hóa, đặc biệt ở ngành hàng tươi sống, nền tảng để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng WinCommerce. Ảnh: Masan

Bên cạnh WCM, Masan Consumer (MCH) là thành viên chủ lực khác trong hệ sinh thái của tập đoàn, giữ vai trò trụ cột trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp có danh mục thương hiệu Việt đa dạng, từ gia vị, mì ăn liền, đồ uống cho đến thực phẩm tiện lợi. Với định hướng phụng sự người tiêu dùng, MCH liên tục đổi mới để vừa đáp ứng thị trường nội địa, vừa đưa sản phẩm Việt mở rộng ra thế giới.

Nửa đầu năm nay, xuất khẩu của MCH tăng hơn 35%, với sự hiện diện ngày càng mở rộng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á khác. Đến nay, các sản phẩm của MCH có mặt tại 26 quốc gia, góp phần thể hiện sức hút của ẩm thực Việt trên bản đồ tiêu dùng toàn cầu.

Đại diện Masan cho biết, toàn bộ nhà máy đều đạt chuẩn quốc tế như FSSC 22000, HACCP, BRCGS và HALAL, tạo nền tảng để đơn vị chinh phục những thị trường khó tính. Kết quả này phản ánh sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng quốc tế và củng cố chiến lược "Go Global" mà MCH theo đuổi.

Tuy vậy, hành trình hiện đại hóa bán lẻ và xây dựng thương hiệu toàn cầu không tránh khỏi thách thức. Thị trường trong nước ngày càng cạnh tranh, chi phí vận hành gia tăng, trong khi nhu cầu tiêu dùng đa dạng và khắt khe.

"Kiên định với chiến lược dài hạn và khả năng thích ứng linh hoạt đã giúp chúng tôi duy trì đà tăng trưởng", đại diện nói.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng, cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của doanh nghiệp gồm nhiều lĩnh vực: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MeatLife với MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage) cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Hoàng Đan