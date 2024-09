Masan: 'Lãi quý III sẽ vượt quý II'

Ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc Masan Group cho biết, lãi quý III/2024 của Masan kỳ vọng sẽ cao hơn quý II/2024, trong đó mảng bán lẻ tiếp tục mang về lợi nhuận.

WinCommerce - công ty con của Masan đã liên tục thu lợi nhuận trong ba tháng 6, 7 và 8. Điều này đánh dấu cột mốc trong chiến lược bán lẻ của doanh nghiệp khi các sáng kiến đổi mới và tối ưu vận hành đã mang lại hiệu quả.

WinCommerce hiện sở hữu và vận hành chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam với hơn 130 siêu thị WinMart và hơn 3.600 siêu thị mini WinMart+/WiN.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư hôm 4/9, đại diện Masan cho biết, tăng trưởng LFL (Like for like - mức tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu) của hệ thống siêu thị mini đạt hơn 10%.

Khách mua sắm tại một siêu thị WinMart dịp cuối tuần trong năm 2024. Ảnh: Masan

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) công bố thông tin cùng SK Group thống nhất gia hạn thời gian thực hiện quyền chọn bán của SK Group với Masan Group thêm tối đa 5 năm. Đồng thời, SK Group sẽ chuyển nhượng 7,1% cổ phần WinCommerce cho Masan Group, với giá 200 triệu USD. Mức giá nói trên tương đương với việc định giá hệ thống bán lẻ này hơn 2,8 tỷ USD.

Masan cũng sẽ nhận quyền mua số cổ phần còn lại của SK Group tại WinCommerce trong tương lai với giá gốc SK đầu tư. Hiện tại, việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại WinCommerce giúp SK Group thu lợi nhuận, đồng thời tiếp tục đầu tư dài hạn vào Masan Group với việc gia hạn quyền chọn bán.

Theo ông Michael Hung Nguyen, việc gia tăng sở hữu tại WinCommerce giúp tập đoàn này tăng cường khả năng kiểm soát và thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong dài hạn. Trong năm 2024, đa số các công ty chứng khoán dự báo kinh tế phục hồi, trong đó điểm sáng đến từ ngành tiêu dùng, bán lẻ hàng hóa nhờ dòng tiền đổ vào lĩnh vực sản xuất. Theo Chứng khoán Rồng Việt, ngành bán lẻ hàng hóa sẽ có nhiều động lực tăng trưởng nhờ sự trở lại của khu vực sản xuất. Không chỉ vậy, lãi suất thấp thường là điểm neo giúp tiêu dùng phục hồi, lạm phát trong nước vẫn tiếp tục trong tầm kiểm soát.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta trong quý II tăng trưởng khoảng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 6,5% (trước đây, dự báo là 6%).

Những con số tăng trưởng của GDP, sản xuất, khách du lịch đến Việt Nam từ đầu năm đến nay phần nào báo hiệu sự phục hồi của nền kinh tế nói chung và tiêu dùng nói riêng, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ. Trong đó, với vị thế đầu ngành, liên tục đón những kết quả tích cực của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi, Masan hứa hẹn không những hoàn thành mà còn vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

"Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận quý III sẽ cao hơn quý II vừa qua, nhờ vào khả năng sinh lời liên tục được cải thiện của WinCommerce, sự tăng trưởng của Masan Consumer cũng như những tín hiệu tích cực từ các mảng kinh doanh khác", ông Michael Hung Nguyen chia sẻ về triển vọng lợi nhuận quý III của Masan.

Sản phẩm nhãn hàng riêng của WinMart góp phần mang đến giá tốt cho người tiêu dùng. Ảnh: Masan

Bên cạnh đó, tháng 5 vừa qua, Masan đã công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng mua bán giữa Mitsubishi Materials Corporation Group và Masan High - Tech Materials (công ty con của Tập đoàn Masan). Theo nội dung công bố, Tập đoàn Masan dự kiến sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận một lần khoảng 40 triệu USD từ giao dịch bán H.C. Starck Tungsten Powders (công ty con của Masan High - Tech Materials) và hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận thuần sau thuế thêm 20-30 triệu USD trong dài hạn. Đã nhận phần đặt cọc từ Mitsubishi Materials Corporation Group là 54 triệu USD, Masan kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ và nhận về 70-80 triệu USD tiền mặt trong quý IV.

"Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024, tăng trưởng trong cả ngắn hạn và trung hạn để tạo ra giá trị vượt trội cho cổ đông của công ty", Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ thêm.

Hoàng Anh