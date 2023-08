Masan Group được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023'

Masan Group nhân hai danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập" tại giải thưởng HR Asia Awards 2023.

Ông Michael Hung Nguyen, Phó Tổng giám đốc của Masan Group chia sẻ, thành quả có được nhờ sự dẫn dắt của ban lãnh đạo và sự nỗ lực đồng lòng vượt qua rất nhiều thử thách của toàn thể 40.000 nhân viên tập đoàn Masan trên hành trình nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. "Đa dạng, bình đẳng và hòa nhập không chỉ là những từ nói suông mà là những giá trị mà tất cả Masaner chúng tôi đã cố gắng tạo nên, trân trọng và phát triển", ông Michael Hung Nguyen nói.

Với chủ đề "Tôn vinh sự đa dạng, công bằng và hòa nhập", HR Asia đã sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên Masan dựa trên 3 yếu tố: Core (chiến lược - cấu trúc), Self (cá nhân) và Group (tập thể).

Chứng nhận và bức tượng kỷ niệm của giải thưởng HR Asia Awards 2023 dành cho Masan Group. Ảnh: Masan

Masan đạt đồng thời hai giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" (Best Companies to Work for in Asia) và "Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập" (HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion) nhờ tạo được môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập. Dù có nhiều nền tảng kinh nghiệm và môi trường làm việc khác nhau, các nhân sự của Masan đều mang tinh thần "Masan Way" với các trụ cột: Lấy người tiêu dùng làm trọng tâm; Khả năng lãnh đạo - Khát vọng dẫn đầu; Luôn tìm ra giải pháp; Tinh thần trách nhiệm - Chú trọng kết quả; Liêm chính - Minh bạch; Chuyên môn cao - Không ngừng học hỏi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, tất cả nhân sự đều có cơ hội bình đẳng và có thể đạt được mục tiêu của mình mà không bị phân biệt đối xử hay định kiến. Điều này được thể hiện ở các chính sách nhân sự áp dụng nhất quán cho tất cả nhân viên. Doanh nghiệp cũng thực hiện nhiều chương trình, sáng kiến nhằm khuyến khích nhân viên bày tỏ quan điểm và ý tưởng của mình. Bên cạnh đó là những hoạt động nhằm giúp nhân viên có thể phát triển và phát huy hết tiềm năng, đơn cử như thành lập Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nhân viên - Growth Center; tổ chức các chương trình Mentorship và các chương trình đào tạo nội bộ từ các anh chị lãnh đạo và từ các trường danh tiếng thế giới...

Masan đã và đang tập hợp đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, các chuyên gia quốc tế với nhiều kinh nghiệm từ đa dạng ngành nghề kinh doanh. Theo đó, Tập đoàn Masan có nguồn nhân lực đa dạng, chính sách thu hút nhân tài linh hoạt, hướng tới mục tiêu phụng sự người tiêu dùng và kiến tạo giá trị cho nền kinh tế, cho môi trường và xã hội Việt Nam.

Nhân viên siêu thị Winmart, một đơn vị của Masan đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Masan

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là giải thưởng quốc tế thường niên của HR Asia - Tạp chí hàng đầu về nhân sự tại châu Á nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Riêng tại Việt Nam, năm nay HR Asia tiến hành khảo sát gần 650 công ty với gần 50.000 nhân sự cấp cơ sở cho đến các nhân sự cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự, từ đó, chọn ra những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất để trao giải.

Hoàng Anh